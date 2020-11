Qui est Mathias Coureur, le meilleur buteur français d'Europe ?

Avec un total de 15 réalisations depuis le début de la saison, Mathias Coureur est le meilleur buteur français d'Europe. Méconnu du grand public, cet attaquant globe-trotter, évolue en Bulgarie.

La France, l'Espagne, la Géorgie, le Kazakhstan, la Corée du Sud et désormais la Bulgarie… Mathias Coureur possède une carrière de footballeur très atypique. Comme beaucoup, il n'a pas eu l'opportunité de briller dans l'Hexagone, alors le natif de Fort-de-France a dû prendre son destin en main pour faire carrière loin de chez lui. Et bien lui en a pris.

A 32 ans, l'attaquant du Tcherno More Varna, un club qu'il a retrouvé cette année après un premier passage réussi entre 2014 et 2016, n'en finit plus de trouver le chemin des filets. Le week-end dernier contre le Slavia Sofia, Coureur a inscrit un doublé permettant à son club de s'imposer 3-2 et de grimper à la 5e place du championnat bulgare.

Des performances répétées qui font du n°19 des «Vert et Blanc» le meilleur buteur français d'Europe. Assez incroyable mais vrai. Ni Kylian Mbappé, ni Karim Benzema ne sont encore parvenus à faire mieux. Et encore, Mathias Coureur était, il y a quelques semaines, le meilleur buteur tout court du continent mais l'incroyable Erling Haaland (Borussia Dortmund) a fait des siennes.

Des statistiques qui sont de plus en plus relayées sur les réseaux sociaux (celui qui est parrain de l'association Ummanité est d'ailleurs très actif sur Twitter et Instagram), lui permettant de se faire connaître doucement mais sûrement en France. Il était temps car pour y parvenir, celui qui a grandi du côté de Créteil a lutté.

La Bulgarie, le déclic

Après avoir commencé le football à Sucy-en-Brie, le jeune Mathias Coureur tape dans l’œil de son club de cœur le PSG mais rejoindra finalement Le Havre, très réputé pour son centre de formation (Lassana Diarra, Paul Pogba, Souleymane Diawara, Guillaume Hoarau, Steve Mandanda, Benjamin Mendy pour ne citer qu’eux). Il y restera six ans avant de retrouver Créteil et les Lusitanos puis Beauvais. Et après un match de Coupe de France contre l’OM, il se fera remarquer par de nombreux clubs dont Nantes, alors en Ligue 2, qu’il rejoindra. Malheureusement, il n’y disputera aucun match et ne sera aligné qu’en réserve. Il sera prêté à Gueugnon mais la déception nantaise est telle que cela ne se passera également pas bien. Après s'être refait une santé en Martinique (Golden Lion de Saint-Joseph), il décidera alors de prendre ses valises et de tenter l'aventure à l'étranger. D'abord la 3e division espagnole, puis la Bulgarie en 2014. Le véritable déclic pour lui.

A Cherno More Varna, au bord de la mer Noire, le fan de Ronaldo (le Brésilien) va avoir une véritable révélation et entrera dans l'histoire du club en inscrivant le but victorieux en finale de coupe de Bulgarie (2015). Il jouera l'année suivante les barrages de la Ligue Europa et marquera l'unique but du Cherno More en coupe d'Europe. En deux saisons, il inscrira 22 buts en 69 matchs.

Mathias Coureur (Cherno More) vient d'inscrire un nouveau doublé. 15e but de la saison (en 14 matchs).





Il est actuellement le meilleur buteur Français dans toute l'Europe. pic.twitter.com/ZLUUrjZ2No — Passion Football Club (@PassionFootClub) November 27, 2020

«Mathias c’est typiquement le genre de joueur très talentueux (un peu à la Hatem Ben Arfa) qui marche à l’affect, au feeling, à l’humain. S’il n’a pas réussi à Nantes à ses 18 ans, c’est parce que le facteur humain n’était pas réuni, explique Saïd Amdaa, présentateur de l’émission Les Prolongations qui le connaît bien. En Bulgarie il cartonne parce que les Bulgares ont su lui donner de l’amour et de la confiance. Ils l’ont accepté tel qu’il est et aujourd’hui ils en tirent le meilleur.»

Le foot, c'est social et culturel pour lui Saïd Amdaa, présentateur de l'émission Les Prolongations

En effet, Cherno est inévitablement le club de sa carrière (pour le moment). Mathias Coureur a tenté de nouvelles aventures avant d’y revenir en 2020. Comme ce passage délicat en Géorgie (Dinamo Tbilissi) ou encore celui plutôt bon au Kazakhstan (Kaysar Kyzylorda) et la petite pige en Corée du Sud (Seongnam FC). Il a également tenté un autre club bulgare (Lokomotiv Gorna Oryahovitsa) mais non, il était écrit que Varna et lui étaient faits pour être ensemble.

Mais ce n’est pas pour autant qu’il y restera toute sa carrière. Devenu un globe-trotter, celui qui a disputé la Gold Cup avec la Martinique, pourrait bien décider de découvrir un nouveau pays et une nouvelle culture. «C’est quelqu’un de très curieux, qui aime découvrir, apprendre, explique Saïd Amdaa. S’il pouvait jouer jusqu’à 50 ans pour découvrir des nouveaux pays de football, il le ferait ! Le foot, c’est le sport mais ce n’est pas que ça, c’est social et culturel pour lui.» La tête et les jambes ce Mathias Coureur.