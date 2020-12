Coman, Heinze, Cana… Ces anciens Parisiens buteurs contre le PSG

Le PSG retrouvera ce soir Edinson Cavani sous le maillot de Manchester United en Ligue des champions. Le meilleur buteur de l'histoire du club parisien deviendra-t-il le 46e ancien joueur à marquer contre Paris ?

Ils sont en effet 45 depuis samedi dernier à avoir trouver le chemin des filets contre le PSG. Un crime de lèse-majesté devenu une habitude pour les supporters. Samedi, lors du match nul entre Paris et Bordeaux (2-2), c'est Yacine Adli qui a trouvé le but au Parc des Princes. Le joueur formé au club et vendu aux Girondins l'an dernier n'a pas célébré sa (belle) réalisation mais a rejoint un club déjà bien fourni.

Une longue tradition entretenue qu’a répertorié le site «Les Titis du PSG». La liste recense tous les buts des ex-joueurs de la capitale depuis la saison 1979-1980, de la réalisation de François Brisson lors d’un Laval-PSG jusqu’au dernier, donc, de Yacine Adli en novembre 2020. Et ce dans toutes les compétitions (championnat, Coupes de France et de la Ligue, et Coupes d’Europe).

Et si cela pourrait réveiller de mauvais souvenirs chez les fans parisiens, certains noms retiendront rapidement l’attention comme Amara Simba (buteur avec Cannes en 1990-1991), Xavier Gravelaine (avec Strasbourg en 1994-1995), Pascal Nouma (avec Strasbourg en 1997-1998 et Lens en 1999-2000), Patrice Loko (Lorient en 1998-1999 et Troyes en 2001-2002), Marco Simone (Monaco en 2000-2001), Lorik Cana (Marseille en 2005-2006), Gabriel Heinze (Marseille en 2009-2010), Kingsley Coman (Bayern Munich en 2019-2020).

Dans cette liste figure également un glorieux nom qui est actuellement au PSG : Leonardo. Ancien joueur du club, le Brésilien, désormais directeur sportif de Paris, avait marqué lors de la saison 2000-2001 alors qu’il évoluait avec le Milan AC.