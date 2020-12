Ligue des champions : Le «Matador» Cavani prêt à mater le PSG ?

Les retrouvailles n’avaient pu avoir lieu au Parc des Princes. Trop juste pour participer au match aller, le 20 octobre dernier, quelques jours seulement après son arrivée à Manchester United, Edinson Cavani va finalement retrouver, ce mercredi, le PSG.

L’idylle entre le club de la capitale et le meilleur buteur de son histoire (200 buts) s’était achevée dans la quasi-indifférence après sept saisons de vie commune. En fin de contrat en juin dernier, «El Matador» s’était vu signifié par ses dirigeants qu’il ne serait pas prolongé. Face à cette attitude, il avait alors refusé d’étendre son bail pour participer aux finales de coupes et au Final 8 de la Ligue des champions en août dernier à Lisbonne, prétextant vouloir se concentrer sur son nouveau club.

Mais alors que leur route s’était séparée le 11 mars dernier, au soir de la qualification parisienne en 8e de finale route contre le Borussia Dortmund (2-0), le PSG et Edinson Cavani vont se faire face sur la pelouse d’Old Trafford dans une rencontre cruciale pour le champion de France.

Les hommes de Thomas Tuchel n’auront pas le droit à l’erreur dans le nord de l'Angleterre pour ne pas compromettre leur chance de qualification. Mais ils n’abordent pas ce rendez-vous dans les meilleures conditions après leur nouvelle prestation décevante, samedi dernier, contre Bordeaux en Ligue 1 (2-2). Au contraire de Cavani en grande forme.

Entré en jeu à la pause, ce week-end, en championnat, à Southampton (2-3), il a délivré une passe décisive et inscrit un doublé pour permettre aux Red Devils de s’imposer et d’enchaîner une 4e victoire consécutive toutes compétitions confondues. Seule ombre au tableau, la polémique née de son commentaire à connotation raciste sur les réseaux sociaux qui pourrait l’affecter.

«Nous avons parlé, il est vraiment désolé pour l’erreur qu’il a commise. Il n’y avait pas de mauvaise intention de sa part, c’était juste une manière affectueuse de remercier l’un de ses amis. (…) Il devra mettre cela de côté lors du match. Les grands joueurs savent faire abstraction de ce genre de choses», a assuré Ole Gunnar Solskjaer, affirmant qu’il était en mesure de tenir sa place pour ce match si spécial.

«Il est prêt à jouer et bien sûr que c’est particulier pour lui de jouer contre le PSG, son ancien club dont il est le meilleur buteur. Cela va le toucher mentalement, a confié le coach mancunien. Mais le connaissant, cela va lui donner de l’énergie.» Et elle pourrait permettre au «Matador» de mater et porter une estocade fatale à son ancienne équipe, habituée à être trahie par ses ex.