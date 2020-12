Protégé de Mercedes, pépite de F1… Qui est George Russell, remplaçant de Lewis Hamilton à Sakhir ?

George Russell a été choisi par Mercedes pour remplacer Lewis Hamilton, positif au coronavirus, pour le grand prix de dimanche à Sakhir. Et ce n’est pas forcément une surprise.

Âgé de 22 ans, le jeune Britannique, qui a disputé 35 Grands Prix avec une 11e place en Toscane pour meilleur résultat, se voit offrir une opportunité en or de montrer toute l’étendue de son talent avec une voiture très performante. Avec le forfait de son compatriote, septuple champion du monde, à cause d’un test positif au Covid-19, il a donc été sélectionné par les «Flèches d’argent» (noires cette année) en lieu et place de Stoffel Vandoorne, pilote réserviste.

Une jeune pousse Couvée par Toto Wolff

Une occasion idéale pour celui qui est considéré comme l’une des pépites incarnant l’avenir de la Formule 1. George Russell est d’ailleurs le protégé de Mercedes et de Toto Wolff, son directeur, depuis des années. Mis sous couveuse chez Williams depuis 2019, le natif de de King’s Lynn dans l’Est de l’Angleterre est issu de la même génération que Charles Leclerc ou Lance Stroll.

C'est officiel : George Russell remplacera Lewis Hamilton chez Mercedes ce week-end ! 👀





C'est Jack Aitken qui pilotera la Williams. pic.twitter.com/RIW4brBirK — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) December 2, 2020

Après avoir régalé en karting, il a été champion en GP3 (2017) puis en Formule 2 (2018). Russell, qui sera suppléé par Jake Aitken chez Williams ce week-end à Bahreïn, avait vu son nom circuler pour remplacer Valtteri Bottas la saison prochaine mais le Finlandais a finalement été reconduit en 2021 et il poursuivra son apprentissage avec la Williams, dans les profondeurs du classement.

Une chose est sûre, le principal intéressé a accueilli la nouvelle avec une grande satisfaction. «Je veux dire un immense merci à tout le monde chez Williams pour m’avoir donné cette opportunité, a-t-il expliqué dans un communiqué. (…) Je vois cela comme une excellente opportunité d'apprendre de la meilleure écurie de la grille actuellement et d'en devenir un meilleur pilote, avec encore plus d'énergie et d'expérience, pour aider à pousser Williams davantage vers l'avant de la grille. Un grand merci également à Mercedes de me faire confiance.»

«Ce ne sera pas évident pour George de passer de la Williams à la W11, mais il est prêt à courir et dispose d'une connaissance approfondie des pneus et de leurs performances sur les voitures de cette génération, a indiqué Toto Wolff de son côté. Nous avons un important travail à fournir ce week-end, et toute notre attention se portera sur Valtteri (Bottas) et George afin de maximiser notre capital de points en tant qu'équipe.»