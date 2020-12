«Paris club préfabriqué (…) Eyraud nul à son poste» : Mourad Boudjellal tacle le PSG et le président de l'OM

Mourad Boudjellal s'est largement confié dans son nouveau livre «J'en savais trop…» (Solar éditions), disponible à partir de ce jeudi, mais a aussi sorti quelques «punchlines» sur le PSG et l'actuel président de l'OM.

S'il souhaite en devenir le futur président, l'ancien patron du RC Toulon (pendant 14 ans) a en tout cas déjà les mots pour ravir les supporters olympiens. Après avoir enflammé la scène médiatique tout l'été avec le potentiel rachat de l'Olympique de Marseille dans un projet mené notamment par l'homme d'affaire tunisien, Mohamed Ajroudi, Mourad Boudjellal a indiqué que c'était toujours «son rêve» d'être à la tête du club phocéen.

Dans son troisième livre - qui est un résumé des ces 15 dernières années (entre rugby, politique et désormais foot), publié aux Editions Solar, celui qui a fait de Toulon l'une des places fortes du rugby national, continental et mondial a d'ailleurs consacré plusieurs passages à Marseille dont le dernier chapitre nommé tout simplement «L'Olympique de Marseille».

S'il fait part de son amour depuis toujours pour l'OM et son glorieux passé, il n'hésite pas à dire ce qu'il pense de Jacques-Henri Eyraud actuel président du club. «Je n'ai rien contre le président de l'OM. Du moins rien de personnel. Je pense qu'il est nul à ce poste… C'est mon avis, pas une vérité, écrit-il. (…) Il a bossé à la communication d'Euro Disney ou du Club Med, il dirige une entreprise à base d'algorithmes et des présentations PowerPoint alors que l'OM, ça se dirige avec les c******* !»

Mais Mourad Boudjellal n'a pas «tiré» que sur Eyraud, le PSG a aussi eu le droit à son petit tacle. «Paris est un club préfabriqué, a-t-il lancé. (…) Même si le PSG a effectué un bon travail de marketing, la population parisienne venant en grande partie de la province et détenant les richesses, le club ne sera jamais aussi populaire que Lens, Saint-Etienne et, surtout, Marseille.»