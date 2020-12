WRC : Un 7e titre de champion du monde pour Sébastien Ogier

Au septième ciel. Vainqueur du Rallye de Monza, Sébastien Ogier a décroché, ce dimanche, le 7e titre de champion du monde des rallyes de sa carrière et n’est plus qu’à deux longueurs du record absolu de son ancien mentor Sébastien Loeb.

Il y a eu les quatre sacres avec Volkswagen (2013-2016), les deux pour Ford (2017, 2018) et maintenant le titre avec Toyota. Détrôné la saison dernière par l'Estonien Ott Tänak, après six titres consécutifs, le pilote français, avec son copilote Julien Ingrassia, a repris sa domination à quelques jours de ses 37 ans (17 décembre) avec cette nouvelle couronne mondiale conquise lors de l’ultime épreuve de la saison.

Arrivé en Italie avec 14 points de retard sur son coéquipier Elfyn Evans, il a profité de la saison sortie de route du Gallois, samedi, dans la onzième spéciale sur une route de montagne très piégeuse et glissante pour combler son retard et signer la 49e victoire de sa carrière en WRC, synonyme de consécration au terme d’une saison bouleversée et écourtée, avec deux fois moins de rallyes, par la pandémie de coronavirus.

«Je suis très heureux mais je ne saute pas en l’air, car il y a beaucoup de gens qui souffrent cette année, donc je veux rester décent», a confié Sébastien Ogier à la joie mesurée malgré sa performance, qui lui permet de rejoindre Juha Kankkunen dans la légende. Le Finlandais était jusqu’à présent le seul pilote à avoir été sacré avec trois constructeurs différents (Peugeot, Lancia et Toyota).

S’il s’était imposé au Mexique avant le premier confinement, le natif de Gap ne se voyait pourtant pas être titré cette année. Et alors qu'il avait envisagé arrêter le rallye à l'issue de cette saison, il avait finalement décidé de resigner pour un an avec Toyota, en plein milieu du deuxième confinement, pour finir en beauté et non pas comme vice-champion derrière Evans.

Mais le scénario de cette fin de saison a été différente et beaucoup plus glorieuse pour Sébastien Ogier. Et c’est donc avec le constructeur japonais qu’il tentera de conquérir, l’année prochaine, un 8e sacre pour revenir encore un peu plus sur les traces de Loeb…