WRC : «2021 sera ma dernière saison», assure Sébastien Ogier

Il n’égalera pas, ni ne battra le record de neuf titres de Sébastien Loeb. Sacré champion du monde des rallyes pour la 7e fois de sa carrière, dimanche, en Italie, Sébastien Ogier tentera d’aller chercher une 8e couronne mondiale l’année prochaine. Avant «de passer à autre chose.»

Cette saison devait déjà être la dernière pour le natif de Gap. Mais le contexte, provoqué par la situation sanitaire, a poussé le pilote français, bientôt âgé de 37 ans, de prolonger un an avec Toyota. «Ma carrière devait s’arrêter cette année. C’est vraiment à cause du Covid et du fait d’avoir passé six mois à la maison que j’ai voulu faire une année de plus, pour finir ma carrière sur quelque chose de plus intéressant sur le plan sportif et dans un contexte plus normal», a-t-il confié à L’Equipe.

Ogier, qui a rejoint dans la légende le Finlandais Juha Kankkunen, seul pilote à avoir été champion avec trois constructeurs différents, sera donc au départ de la prochaine saison en WRC, mais il n’ira pas au-delà. Même en cas de nouveau sacre qui le rapprocherait à une longueur seulement de Loeb. «J’ai envie de passer à autre chose. Je n’envisage pas du tout de prolonger. Quel que soit mon niveau de performance l’an prochain, 2021 sera ma dernière saison», a-t-il assuré.

Mais il ne tournerait pas définitivement la page des rallyes. Il pourrait participer à quelques épreuves ponctuellement. «Je ne dis pas que je ne ferai plus jamais de rallye après, a-t-il indiqué. Je n’exclus pas la possibilité de refaire un ou deux rallyes de temps en temps.» Un peu comme Sébastien Loeb ces dernières saisons.