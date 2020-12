Ligue des champions : PSG-Basaksehir arrêté, le 4e arbitre accusé de racisme

Le match entre le PSG et Istanbul Basaksehir a été interrompu mardi soir en Ligue des champions pour des propos racistes supposés du 4e arbitre à l'encontre d'un membre du staff turc.

Du jamais vu en C1 ! La rencontre en Parisiens et Stambouliotes a été interrompue à la 16e minute de jeu. La cause ? Une insulte supposée raciste impliquant le 4e arbitre de la rencontre et Pierre Achille Webo, membre du staff de l'équipe turque.

Selon les premiers témoignages du staff turc, le Roumain Sebastian Coltescu aurait insulté l'entraîneur adjoint du club turc de «Negro». Webo a ensuite reçu un carton rouge pour son attitude.

Après plusieurs échanges avec notamment Leonardo, directeur sportif du PSG, mais également Demba Ba, attaquant d'Istanbul - qui a notamment demandé au corps arbitral pourquoi il désignait une personne selon sa couleur quand elle était noire et autrement quand elle était blanche - , les deux équipes ont décidé de rentrer au vestiaire.

Selon certaines informations, la rencontre pourrait ne finalement pas reprendre. Après s'être échauffés de longues minutes dans les couloirs du Parc des Princes, les joueurs parisiens sont rentrés dans leur vestiaire. Les Turcs sont toujours dans le leur et ne souhaiteraient pas reprendre le jeu.

«Le quatrième arbitre a dit ‘negro’ devant tout le monde ! Si le quatrième arbitre est écarté du terrain, alors nous reprendrons. Si le quatrième arbitre reste sur le terrain, alors Basaksehir ne reviendra pas», a déclaré Göksel Gümüsdag, président du club à la chaîne de télévision turque TRT Spor.

L’incident fait en tout cas réagir de nombreux footballeurs sur les réseaux sociaux, à l'image de l'attaquant turc de Lille Yusuf Yazici qui a écrit sur Twitter: «NO TO RACISM!».

De son côté, Recep Tayyip Erdogan, proche du club, a également réagi. «Je condamne fermement les propos racistes tenus à l'encontre de Pierre Webo, membre du staff technique de Basaksehir, et suis convaincu que l'UEFA prendra les mesures qui s'imposent», a tweeté le président turc sur Twitter.