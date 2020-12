Florent Manaudou et les Bleus replongent à Saint-Raphaël avec les JO en tête

C'est la rentrée. Les championats de France 2020 de natation, à Saint-Raphaël, qui se déroulent du jeudi 10 au dimanche 13 décembre, marqueront la grande reprise des nageurs tricolores qui auront l'objectif de décrocher leur ticket pour l'Euro mais aussi les JO de Tokyo.

Près d'un an après la dernière compétition - la FFN Golden Tour de Nice en février dernier -, les Bleus replongent dans une piscine française pour un événement majeur. Mais tout ne sera pas comme il y a dix mois. En effet, les championnats se dérouleront sous une forme inédite et adaptée au contexte sanitaire et aux consignes gouvernementales imposées partout en France actuellement.

J-3Après presque un an sans RDV majeur en France, l’élite de la natation tricolore se retrouvera (enfin !) dans 3 jours pour les championnats de France qualificatifs pour les JO. Un événement à huis clos à suivre en direct sur beIN SPORTS et France 4 !



Mais ce n’est pas tout. Cette année grande nouveauté. En effet, d’ordinaire, les championnats de France hivernaux se tiennent en bassin de 25m mais cette année la Direction Technique Nationale a opté pour un «50m» afin de lancer dès à présent la saison en grand bassin et ainsi mieux préparer les prochains rendez-vous internationaux qui ont tant manqué cette année.

L'occasion de valider dès à présent leur ticket pour le Japon mais également pour le championnat d'Europe de Budapest qui auront lieu en mai. Certains arriveront sûrement plus en forme que d'autres comme Florent Manaudou. Vice-champion olympique en 2016, celui qui avait pris sa retraite pour se consacrer au handball avant de revenir en mars 2019 à la natation pour viser l'or à Tokyo a disputé la finale de l'ISL , la ligue privée de natation qui regroupe l'élite mondiale en Hongrie. Toutefois, le nageur de Marseille a confié qu’il n’était pas encore à 100%. «Physiquement, il me manque toujours un peu de mobilité articulaire. Le handball a un peu cadenassé mes articulations, a-t-il expliqué récemment au Parisien. J’ai repris 80 % dans les dix premières semaines et depuis je galère un peu à trouver la mobilité du bassin sur les ondulations, là où j'étais très fort avant.»

Il lui reste encore quelques mois pour arriver en forme à Tokyo. Ce passage à Saint-Raphaël lui permettra de se peaufiner encore un peu plus. Tout comme ses camarades de l'équipe de France.

D'ailleurs, comme l'a précisé la DTN, pas d'inquiétudepour celles et ceux qui ne parviendraient pas à réaliser les minima à Saint-Raphaël. Les qualifications se termineront le 21 mars 2021, date de fin du FFN Golden Tour de Marseille. La liste des sélectionnés à Budapest et Tokyo ne sera officiellement connue qu’à l’issue des prochains championnats de France de Chartres.