Natation : déjà un record battu par Léon Marchand aux finales NCAA

Alors qu’il participe aux finales du championnat universitaire américain de natation (NCAA), Léon Marchand a battu le record du 200 yards libre lors du relais 4x200 en devenant le premier nageur à passer sous la barre des 1’29.

Léon Marchand va vite. Très très vite. Installé aux Etats-Unis depuis deux ans et demi, le nageur français participe aux finales du championnat universitaire américain de natation (NCAA), organisées à Indianapolis, et il a déjà marqué de son empreinte mais aussi de son talent la compétition. Dès le premier jour, dans la nuit de mercredi à jeudi, il a battu record sur le 200 yards (183m) nage libre lors du relais 4x200.

2024 Men’s NCAA D1



Men's 4x200 FR 1st leg



Léon Marchand 1:28.97 =NCAA Record





Luke Hobson broke Dean Farris's previous record, who was at Harvard Univ, and Marchand just broke it shortly after.



This is Léon Marchand's 5th NCAA records! pic.twitter.com/uoCJhANNfD

— 競泳NEWS (@swimcoverage) March 28, 2024