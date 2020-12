PSG-Basaksehir : Pierre Webo accusé de racisme à son tour

Au lendemain de l’affaire des propos racistes lors de PSG-Basaksehir, un journaliste roumain révèle que, selon les arbitres du match, Pierre Webo les aurait qualifié de «gitans».

D’après Emanuel Rosu, l’entraîneur adjoint du club d’Istanbul aurait insulté le corps arbitral (tous Roumains) de «gipsys» («gitans») dès la 2e minute de la rencontre qui a été stoppée à la 14e minute de jeu et qui reprendra aujourd'hui à 18h55.

It remains to be seen what Webo heard and why he addressed Coltescu directly. Did he hear the 'voice' of Sovre or did Coltescu also use the word 'black'? Unanswered so far. But the voice the whole world has heard doesn't belong to him. https://t.co/cZAvzbMkzb

— Emanuel Roşu (@Emishor) December 9, 2020