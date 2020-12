Ligue des champions : Pourquoi le Borussia Mönchengladbach est l’adversaire le plus probable du PSG en 8e de finale

Le PSG sera une nouvelle fois au rendez-vous des 8es de finale de la Ligue des champions au printemps prochain. Malgré un départ compliqué, avec deux défaites lors de la phase aller, le champion de France est parvenu à décrocher son billet et connaîtra, lundi, l’identité de son futur adversaire. Et le Borussia Mönchengladbach est le plus probable.

Le tirage au sort de ces 8es de finale de la prestigieuse Coupe d’Europe présente plusieurs subtilités. Les premiers de chaque poule, dont Paris fait partie, ne peuvent s’affronter entre eux et seront donc opposés à un deuxième de groupe. De plus, deux clubs d’un même pays ne peuvent se rencontrer à ce stade la compétition, tout comme deux équipes issues du même groupe.

Dernier représentant français, le PSG a ainsi sept adversaires potentiels : l’Atlético Madrid, le Borussia Mönchengladbach, le FC Porto, l’Atalanta Bergame, le FC Séville, la Lazio Rome et le FC Barcelone. Mais, en termes de probabilité, en tenant compte des divers exceptions précédemment citées, le vice-champion d’Europe a «le plus de chances» d’hériter du club allemand (18,8%).

Viennent ensuite trois clubs espagnols avec l’Atlético (14,9%), le Barça (14,5%) et Séville (13,9%), puis deux formations italiennes avec la Lazio Rome (13,2%) et l’Atalanta Bergame (12,8%). Enfin, le Porto est l’adversaire le moins probable selon les statistiques (11,1%). Se vérifieront-elles ? Réponse lundi midi.