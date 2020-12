PSG : Neymar envoie un message fort sur son avenir

Neymar distille les messages ces derniers temps. Après avoir indiqué, la semaine passée, vouloir rejouer avec Lionel Messi, le Brésilien, en fin de contrat en juin 2022, a fait part de sa volonté de rester à Paris, à l’issue de la victoire, ce mercredi, contre le Basaksehir Istanbul en Ligue des champions (5-1).

Très en vue sur le terrain, avec son triplé inscrit face à la formation turque, le n°10 parisien a également fait une nouvelle sortie remarquée au sujet de son futur. Alors que les discussions ont été entamées autour d’une prolongation, il n’envisage pas de quitter le club parisien. S’il avait tout fait pour retourner à Barcelone il y a un peu plus d'un an, il est désormais pleinement épanoui dans la capitale.

«Je suis très heureux ici, à Paris. Je suis très content au club, avec mes coéquipiers. L’idée de partir ne me passe pas par la tête. Il faut qu’on discute. Nous avons une très bonne relation, je suis très heureux. A voir ce qu’il se passera à l’avenir», a-t-il confié au micro de RMC Sport.

Le balle est désormais dans le camp des dirigeants. Et ils se veulent confiants sur une issue favorable. A l’image de Nasser Al-Khelaïfi qui reste optimiste à l’idée de voir Neymar, mais aussi Kylian Mbappé, également sous contrat jusqu'en juin 2022, prolonger. «On a commencé à discuter avec Neymar et Kylian, les discussions resteront confidentielles mais je suis très confiant. Les deux veulent rester avec nous», a certifié le président parisien toujours à RMC Sport. Reste donc plus qu’à trouver un terrain d’entente.