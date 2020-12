Euro de handball : les Bleues battent la Suède et se qualifient pour les demi-finales

Elles affronteront la Croatie ou la Norvège. Les handballeuses françaises se sont qualifiées mardi soir pour les demi-finales de l’Euro féminin qui se déroule au Danemark en battant l’équipe de Suède (31-25).

Estelle Nze Minko a été la meilleure réalisatrice de la rencontre avec six buts.

Les protégées du sélectionneur Olivier Krumbholz joueront leur place pour la finale ce vendredi soir à Herning. Leur adversaire dans le dernier carré dépend du résultat de la rencontre entre la Russie et le Danemark, ce mardi soir. Si les Danoises l’emportent ou font match nul, les Bleues termineraient en tête de leur groupe et rencontreraient la Croatie. En cas de victoire russe, les Françaises finiraient à la deuxième place de leur groupe et affronteraient les redoutables Norvégiennes.

En se qualifiant pour les demi-finales, les Bleues ont atteint l'objectif fixé par Olivier Krumbholz avant de partir au Danemark. Elles ont ainsi mis derrière elles l'échec du Mondial 2019 au Japon et leur élimination dès le premier tour.

Les Françaises gardent l'espoir de conserver leur titre acquis il y a deux ans à domicile à Paris, un exploit que seul le Danemark dans les années 1990 et la Norvège dans les années 2000 et 2010 ont réussi.