Ligue 1 : Thiago Mendes et sa famille menacés de mort après la blessure de Neymar

Une déferlante de haine. Auteur d’un violent tacle sur Neymar à la fin de la rencontre, dimanche, contre le PSG, Thiago Mendes, ainsi que sa famille, ont été la cible de violentes insultes et de menaces de mort, révélées par sa femme.

Les excuses du milieu de terrain lyonnais n’ont pas suffi. Dans les heures qui ont suivi la blessure du numéro 10 parisien, l’ancien lillois et sa compagne ont reçu un flot de messages et d’appels virulents. Kelly Mendes en a partagé un particulièrement terrifiant. «Pour l’ordure de ton petit ami, s’il arrive quelque chose à Neymar, vous en paierez de votre vie. Vous et votre famille, un par un».

Face à ces intimidations, elle a indiqué que «tous les messages et audio menaçants» reçus seraient transmis à la police. De son côté, l’OL a l’intention de soutenir son joueur et ses proches et envisage des poursuites judiciaires. Ce n’est pas la première fois que cela arrive. Après le Classique et les incidents entre Neymar et Alvaro Gonzalez, le défenseur espagnol avait déjà été la cible de telles menaces.

Expulsé pour son tacle, Thiago Mendes sera suspendu, ce mercredi, pour la rencontre de Ligue 1 contre Brest en attendant de connaître la sanction de la commission de discipline. Neymar, lui, pourrait retrouver les terrains plus tôt que prévu. Alors qu’une absence de trois semaines avait été évoquée, Thomas Tuchel a confié, ce mardi, que «ce n’est pas impossible qu’il joue» dès dimanche contre Lille en fonction des résultats des nouveaux examens qu’il doit passer mercredi.