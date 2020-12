PSG : Les négociations déjà engagées avec Lionel Messi ?

Le vœu de Neymar va-t-il devenir une réalité ? Alors que le Brésilien a récemment fait part de son envie de jouer à nouveau avec Lionel Messi, le père de l’Argentin aurait participé, la semaine dernière, à une réunion organisée au consulat du Qatar à Barcelone pour évoquer une arrivée au PSG, selon l’émission espagnole «El Chiringuito».

Plus les jours passent et plus le sextuple Ballon d’or semble s’éloigner du Barça et de se rapprocher du club parisien. En fin de contrat en juin prochain, Messi, qui avait déjà exprimé ses velléités de départ l’été dernier, serait toujours déterminé à quitter la Catalogne. Et, libre de s’engager dans le club de son choix à partir du 1er janvier, il ne serait pas insensible à l’intérêt du champion de France et à l’appel du pied de son ancien coéquipier.

Les discussions concernant sa possible venue à Paris auraient même été entamées au cours de l’entrevue avec Jorge Messi en Catalogne. «Le lien entre Messi, le Qatar et le PSG est de plus en plus fort», a assuré l’émission, laissant penser que le numéro 10 barcelonais avait de grandes chances de signer avec le vice-champion d’Europe. Le père de Messi, qui est également son agent, a néanmoins démenti ses allégations, assurant ne pas s’être rendu en Espagne depuis plusieurs mois. «Faux. Une nouvelle invention… Je suis depuis septembre en Argentine».

Malgré cette contradiction, l’émission de télévision a confirmé ses informations, affirmant que l’avion privé de Lionel Messi avait quitté Rosario pour rallier Barcelone il y a quelques jours avec Jorge Messi à son bord. Une chose et sûre, «La Pulga» sera à Paris, le 16 février prochain, pour le 8e de finale aller de Ligue des champions entre le PSG et le FC Barcelone. Avant d’y poser définitivement ses valises ?