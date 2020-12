Ligue 1 : le PSG et Thomas Tuchel sous haute pression

La semaine de tous les dangers pour le PSG et Thomas Tuchel. Trois jours après la nouvelle défaite concédée contre Lyon (0-1), le champion de France doit impérativement se relancer, ce mercredi, lors de la venue de Lorient en Ligue 1 sous peine de connaître des jours agités et d’assombrir l’avenir de son entraîneur.

La menace semblait écartée pour le technicien allemand avec la 1ère place et la qualification pour les 8es de finale de la Ligue des champions. Mais elle est revenue aussi vite qu’un boomerang avec la déconvenue face à l’OL. La direction n’aurait que très peu apprécié ce revers et la prestation insipide proposée. D’autant qu’il ne s’agissait pas d’un simple accident pour le club de la capitale, seulement 3e au classement et qui s’est déjà incliné à quatre reprises en championnat en 14 journées (Lens, Marseille, Monaco, Lyon). Le pire total sous l’ère QSI.

De quoi accentuer la pression sur le coach allemand qui n’aura pas le droit à l’erreur d’ici à la trêve hivernale s’il ne veut pas voir son aventure à la tête de la formation parisienne s'arrêter un peu plus tôt que prévu, lui qui est en fin de contrat en juin prochain. Et cela commence avec la réception de Lorient avant le choc très attendu, dimanche, à Lille et qui pourrait avoir une grande influence sur la suite de la saison, puis la réception de Strasbourg mercredi prochain.

Trois matchs pour s’offrir un peu de répit et passer des fêtes de fin d’année dans la sérénité. «On doit recommencer à gagner, c’est le défi immédiat», a lancé Tuchel, qui sera notamment privé de Neymar et Marquinhos, respectivement touchés à la cheville et à la hanche et dont les retours sont espérés pour le déplacement dans le nord.

Car la concurrence, incarnée par Lille, Lyon et Marseille, se veut de plus en plus menaçante. En tête avec un point d’avance, le Losc est l’équipe la plus séduisante depuis le début de la saison. Après une entame mitigée, l’OL reste sur une série de onze matchs sans défaite (7 victoires, 4 nuls), alors que l’OM n’accuse qu’un point de retard sur le PSG avec deux matchs en retard.

Contrairement aux saisons précédentes, Paris n’a donc que très peu de marge de manœuvre. Et Thomas Tuchel avec. Si le vice-champion d’Europe peut s’inquiéter de cette rivalité multiple, conjuguée à ses performances en demi-teintes, il reste favori pour le titre selon le technicien allemand. «Ça n’a pas changé. Je ne connais pas bien le classement car je suis concentré sur nos performances, mais nous sommes les favoris.» A lui et ses joueurs de faire en sorte de le rester.