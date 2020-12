NBA : Giannis Antetokounmpo prolonge à Milwaukee avec le plus gros contrat de l’histoire

Il touchera 45,6 millions de dollars (37,5 millions d’euros) par saison. La star des Bucks de Milwaukee Giannis Antetokounmpo a annoncé mardi soir sur Twitter qu’il avait prolongé son bail de cinq ans avec la franchise du Wisconsin. Le plus gros contrat de l’histoire de la NBA.

«C'est ma maison, c'est ma ville», a déclaré le MVP des deux dernières saisons régulières de NBA, qui entamait sa dernière année de contrat avec les Bucks. «Je suis béni de pouvoir faire partie des Milwaukee Bucks pour les cinq prochaines années. Faisons en sorte que ces années comptent. Le spectacle continue, c'est parti.»

L'accord comprend une option pour un départ possible après quatre ans. Selon ESPN, le contrat du «Greek Freak» est le plus onéreux de la NBA, devant celui de 206,8 millions de dollars signé par Russell Westbrook avec Oklahoma City, pour cinq ans aussi, en 2017.

Le salaire annuel de cet enfant de migrants nigérians né à Athènes, qui a dû vendre des montres, des sacs et des lunettes de soleil à la sauvette pour s'en sortir, s'élèvera à 45,6 millions de dollars par an, soit plus que les 44,5 millions par an de la superstar des Lakers LeBron James.

L'ailier fort âgé de 26 ans a dominé la NBA lors des dernières saisons, remportant cette année le titre de MVP ainsi que celui de meilleur défenseur, avec en moyenne 29,5 points et 13,6 rebonds par match.

«Je ne vois pas pourquoi je ne serais pas à Milwaukee pour les quinze prochaines années», affirmait en septembre dernier le Grec alors que des rumeurs l’envoyaient tenter sa chance dans une autre franchise.

«Je suis content de ces trophées, mais je veux plus», avait-t-il dit après avoir été nommé MVP. «Je veux être champion», avait-il ajouté. Pour atteindre ce but, Giannis a donc misé sur Milwaukee.

This is my home, this is my city.. I’m blessed to be able to be a part of the Milwaukee Bucks for the next 5 years. Let’s make these years count. The show goes on, let’s get it. pic.twitter.com/895tCBE9RK

— Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) December 15, 2020