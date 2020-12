Pour Zinédine Zidane, Karim Benzema est le «meilleur attaquant français de l’histoire»

Auteur d’un doublé contre Bilbao (3-1) et d’une prestation encore énorme avec le Real Madrid mardi soir, Karim Benzema a reçu les louanges de Zinédine Zidane, son entraîneur.

En grande forme en ce début de saison, l’attaquant madrilène (32 ans) n’en finit plus d’impressionner et de confirmer son rôle de leader au sein de la Maison Blanche. Il l’a encore confirmé contre l’Athletic Bilbao (3-1).

Karim Benzema a inscrit un doublé et offert trois points très importants au Real Madrid pour recoller au rival de l’Atletico, contre lequel il avait été encore incroyable samedi dernier (2-0). Une nouvelle prestation qui lui a valu les louanges de Zinédine Zidane.

«Pour moi, oui, c’est le meilleur attaquant français de l'histoire et il le démontre, a confié l’entraîneur madrilène. C’est plus de 500 matchs avec le Real Madrid, des buts. Son palmarès parle pour lui. Pour moi, c’est clairement le meilleur. C’est un joueur plus complet aujourd’hui. Ce n’est pas un 9 pur, il ne pense pas qu’au but et ça me plaît. Il combine avec les autres et c’est ce que j’aime du football.»

