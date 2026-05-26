Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Roland-Garros 2026 : la performance du Français Moïse Kouame qui entre dans l’histoire après sa victoire contre Marin Cilic

Le Français a battu contre le vétéran croate Marin Cilic (7-6, 6-2, 6-1). [REUTERS/Guglielmo Mangiapane]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

A 17 ans, le Français Moïse Kouame a remporté son premier match en Grand Chelem en battant ce mardi, le Croate Marin Cilic lors du 1er tour de Roland-Garros.

Il a lancé son histoire d’amour avec Roland-Garros. Ce mardi, Moïse Kouame, jeune pépite française de 17 ans, a décroché sa première victoire en Grand Chelem en s’imposant au premier tour des Internationaux de France contre le vétéran croate Marin Cilic (7-6, 6-2, 6-1).

A 17 ans et 79 ans, il devient le deuxième plus jeune Français vainqueurs d'un match en Grand Chelem dans le tableau principal simple messieurs dans l'ère Open depuis Thierry Tulasne (16 ans et 319 jours).

Il est aussi le plus jeune joueur à gagner un match en Grand Chelem depuis Bernard Tomic, 16 ans (Open d'Australie 2009).

«Je ne pense pas que j'aurais eu ce niveau de jeu sans ce soutien que vous m'avez accordé», a savouré Kouame, qui avait harangué la foule dès la fin du premier set.

Sur le même sujet «Merci de rendre les rêves possibles» : la vive émotion de Stan Wawrinka après son élimination pour son dernier Roland-Garros (vidéo) Lire

Le Français, qui n’était que 833e mondial au début de l'année, a décroché depuis trois titres sur le circuit ITF, troisième division du tennis professionnel, et s'est offert sa première victoire en Masters 1000 à Miami contre l'Américain Zachary Svajda (alors 96e).

Roland-GarrosMoïse KouaméTennisSport

À suivre aussi

Roland-Garros 2026 : au bout d'un nouveau thriller en 5 sets, Gaël Monfils fait ses adieux à l'ocre parisien
Marin Cilic-Moïse Kouame, Roland-Garros 2026 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?
«Merci de rendre les rêves possibles» : la vive émotion de Stan Wawrinka après son élimination pour son dernier Roland-Garros (vidéo)

Ailleurs sur le web

Dernières actualités