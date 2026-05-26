Roland-Garros 2026 : la performance du Français Moïse Kouame qui entre dans l’histoire après sa victoire contre Marin Cilic

A 17 ans, le Français Moïse Kouame a remporté son premier match en Grand Chelem en battant ce mardi, le Croate Marin Cilic lors du 1er tour de Roland-Garros.

Il a lancé son histoire d’amour avec Roland-Garros. Ce mardi, Moïse Kouame, jeune pépite française de 17 ans, a décroché sa première victoire en Grand Chelem en s’imposant au premier tour des Internationaux de France contre le vétéran croate Marin Cilic (7-6, 6-2, 6-1).

A 17 ans et 79 ans, il devient le deuxième plus jeune Français vainqueurs d'un match en Grand Chelem dans le tableau principal simple messieurs dans l'ère Open depuis Thierry Tulasne (16 ans et 319 jours).

2 - Plus jeunes Français vainqueurs d'un match en Grand Chelem dans le tableau principal simple messieurs à l'ère Open (âge au début du tournoi) :



🥇Thierry Tulasne : 16 ans et 319 jours

🥈Moïse Kouamé : 17 ans et 79 jours 🆕

🥉Guy Forget : 17 ans et 140 jours



Prophète. pic.twitter.com/pA0WE9crAC — OptaJean (@OptaJean) May 26, 2026

Il est aussi le plus jeune joueur à gagner un match en Grand Chelem depuis Bernard Tomic, 16 ans (Open d'Australie 2009).

«Je ne pense pas que j'aurais eu ce niveau de jeu sans ce soutien que vous m'avez accordé», a savouré Kouame, qui avait harangué la foule dès la fin du premier set.

Le Français, qui n’était que 833e mondial au début de l'année, a décroché depuis trois titres sur le circuit ITF, troisième division du tennis professionnel, et s'est offert sa première victoire en Masters 1000 à Miami contre l'Américain Zachary Svajda (alors 96e).