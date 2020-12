Mike Tyson : quand le boxeur pensait avoir tué son adversaire dans un combat de rue

Mike Tyson est revenu sur la bagarre de rue avec Mitch Greeen en 1988. Le boxeur américain a confié qu’il a cru un moment avoir tué son rival.

De retour sur les rings à 54 ans et 15 ans après son dernier combat professionnel en novembre dernier contre Roy Jones Jr (en combat d’exhibition), «Iron Mike» s’est confié dans son podcast Hotboxin’ With Mike Tyson sur cet épisode.

L’ancien patron des poids lourds pensait avoir tué Mitch Green lors d’un combat de rue. Cet affrontement s'est déroulé deux ans après leur combat officiel au Madison Square Garden (victoire de Tyson sur décision unanime).

«Green a commencé à parler et dire : ‘qu’est-ce que tu fous dans mon quartier, n***** ?’ C’est à partir de là que c’est parti, raconte l’Américain. Puis, en pleine rue, nous nous sommes battus. (…) J’ai commencé à le frapper. Il est tombé plusieurs fois mais il continuait à se relever. Il n’arrêtait pas.»

Mais alors qu’il a décidé de s’arrêter là et de repartir en remontant dans sa Rolls Royce, Mike Tyson a vu Mitch Green revenir à la charge. «Il s’est précipité vers ma voiture et a cassé un rétroviseur, se souvient-il. Je suis alors sorti de la voiture et je l’ai encore frappé. Mitch est tombé et j’ai attrapé sa tête et j’ai encore frappé une fois. Sa tête a heurté le sol… le béton… boom ! J’ai eu peur parce qu’il ne bougeait plus… J’ai couru et je suis monté dans ma voiture.»

Heureusement pour le champion du monde de l’époque, Mitch Green s’est ensuite relevé et n’était blessé qu’à l’œil. «J’étais si heureux le lendemain dans les journaux ils ont montré son œil blessé alors que je pensais qu’il était mort», a conclu Mike Tyson.