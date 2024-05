Boxe, Tyson Fury-Oleksandr Usyk : voici la bande-annonce exceptionnelle du combat (vidéo)

A quelques jours du combat d’unification des ceintures des poids lourds entre Tyson Fury et Oleksandr Usyk, le 18 mai prochain, découvrez l’incroyable bande-annonce de l'événement.

Le monde du Noble art n’attend que ça. Prévu en février mais finalement décalé au 18 mai, l’affrontement entre le champion WBC Tyson Fury et Oleksandr Usyk (WBA, IBF, WBO et Ring Magazine) va permettre de couronner le meilleur poids lourd.

The long-awaited undisputed heavyweight battle #RingOfFire between Tyson Fury and Oleksandr Usyk is set to unfold Let's get ready to RUUUUUMBLLEEEEEEE





النزال التاريخي المنتظر لبطولة الوزن الثقيل #RingOfFire بين تايسون فيوري وأوليكساندر اوزيك



نشوفكم جميعًا في المملكة… pic.twitter.com/FHkYT6tCHr

— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 31, 2024