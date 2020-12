Handball : Les Bleues échouent contre la Norvège (20-22) et perdent leur couronne européenne

Elles ne sont pas passées loin. Les Bleues se sont inclinées face à la Norvège (20-22) ce dimanche lors de l’Euro 2020 qui se déroulait à Herning (Danemark). Elles perdent leur couronne européenne acquise en France en 2018.

Elles n’étaient pourtant pas si loin de conserver ce titre. Menées une grande partie de la rencontre après une belle entame, Estelle Nze Minko (élue meilleure joueuse du tournoi) et ses partenaires ont longtemps buté sur la gardienne adverse Silje Solberg.

Vice championnes d'Europe. Félicitations, et merci, mesdames, vous faîtes la fierté du handball français #BleuetFier #HandballIsPassion https://t.co/Oph3Cdc4qu — FFHandball (@ffhandball) December 20, 2020

Avec 47% d’arrêts (9 sur 19 tirs) lors du premier acte, la portière norvégienne a permis à son équipe de rejoindre les vestiaires avec 4 points d’avance (10-14).

Les joueuses d’Olivier Krumbholz ne lâchent pas leur titre si facilement et parviennent à revenir dans la partie à 20 minutes de la fin (14-16) et une supériorité numérique en cours. Cléopâtre Darleux réalise une deuxième période d’exception (plus de 70% d’arrêts) pour permettre aux Françaises de rester dans la partie.

Rendez-vous pris pour les J.O de Tokyo

Les Bleues se mettent même à rêver d’un nouveau titre européen quand Grâce Zaadi transforme un pénalty et permet à son équipe de prendre l’avantage (19-18) à six minutes de la fin du match.

Mais le dernier rempart norvégien, Silje Solberg, réalise son 16e arrêt de la rencontre et fait chuter les Françaises (20-22).

Lauréates en France en 2018, les Bleues pourront toujours se consoler avec ce beau titre de vice-championnes d’Europe. Elles qui restaient sur un échec retentissant (13e place) lors des derniers mondiaux organisés au Japon en 2019.

Ce groupe jeune qui aura montré de superbes choses durant la compétition peut regarder vers les J.O de Tokyo avec envie et ambition. Elles ont en tout cas pris rendez-vous.