Sport : les 20 photos qui ont marqué 2020

2020 fut une année inédite, secouée par la pandémie de Covid-19 et aussi par la mort de légendes du sport comme Diego Maradona. Malgré l'angoisse et la tristesse, le sport a été une source de joie et d'espoir. On a ainsi pu partager des moments forts comme la victoire de Nadal à Roland-Garros ou celle de Julian Alaphilippe en Italie, et aussi apprécier l'engagement et la mobilisation contre le racisme notamment des sportifs américains.

26 janvier : déCèS TRAGIQUE de KOBE BRYANT

[©Frederic J.BROWN/AFP]

La star américaine du basket est décédée à l'âge de 41 ans dans un accident d'hélicoptère survenu au nord-ouest de Los Angeles, en Californie. Le crash de l'appareil a tué sur le coup le pilote et les huit passagers parmi lesquels figurait la fille de Kobe Bryant, Gianna âgée de 13 ans.

19 février : MARTIN FOURCADE couronné aux mondiaux de biathlon

[©J.MARKLUND/BILDBYRAN/ICON SPORT]

De retour au plus haut niveau après une saison chaotique, le légendaire biathlète français a été sacré pour la onzième fois champion du monde en individuel, égalant le record du Norvégien Ole Einar Bjoerndalen, à Antholz-Anterselva, en Italie. Quintuple champion olympique de biathlon, Martin Fourcade annoncera en mars 2020 sa retraite, laissant derrière lui un palmarès exceptionnel.

24 mars : REPORT DES JO de tokyo 2020 à cause du coronavirus

[©SUSA/ICON SPORT]

Face à la pandémie de Covid-19, les Jeux olympiques de Tokyo prévus initialement en 2020 ont été officiellement décalés au plus tard à l'été 2021, une première pour des JO de l'ère moderne en temps de paix. Ils s'ouvriront le 23 juillet 2021 et s'achèveront le 08 août 2021.

16 mai : LA BUNDESLIGA SE relance à l'ombre du coronavirus

[©PICTURE ALLIANCE/ICON SPORT]

Après deux mois d'interruption liée au Covid-19, le championnat de football allemand a repris ses droits mais à huis clos et suivant des règles sanitaires très strictes. Des entrées sur les terrains séparées, des ballons régulièrement désinfectés en bord de pelouse, des remplaçants masqués et espacés sur leur banc et surtout des célébrations de buts très sobres et respectant la distanciation physique. Cette 26e journée de Bundesliga a vu la victoire écrasante du Borussia Dortmund contre Schalke (4-0).

25 juin : LIVERPOOL sacré champion d'angleterre pour la première fois depuis 30 ans

[©PA IMAGES/ICON SPORT]

En battant Manchester City (2-1) Chelsea a offert ce jour-là, le titre de champion d'Angleterre à Liverpool, titre qui lui échappait depuis trente ans. Cette saison, les Reds menés par Jürgen Klopp ont écrasé la Premier League malgré l' interruption brusque de mars à juin due au coronavirus.

19 juillet : victoire de FabiO quartararo, la première d'un français depuis 1999

[©R.GRAY/ICON SPORT]

A Jerez, le pilote Yamaha Fabio Quartararo a gagné le Grand Prix D'Espagne de Moto GP, décrochant son premier succès dans la catégorie reine du sport moto. Agé de 21 ans, le Niçois a signé la première victoire d'un pilote français depuis Régis Laconi en 1999.

23 août : Le RÊVE brisé DU psg en finale de LA ligue des champions face au bayern

[©M.CHILDS/AFP]

Refroidi après le but de son ancien attaquant Kingsley Coman, le club parisien est tombé de haut et s'est incliné (1-0) lors de sa première finale de Ligue des champions face au Bayern Munich, couronné champion d'Europe pour la sixième fois de son histoire.

30 août : Les lyonnaises indétrônables reines d'europe

[©UEFA/ICON SPORT]

Inarrêtables, les joueuses de l'OL ont dominé leurs adversaires de Wolfsburg (3-1) lors de la finale de la Ligue des champions. Elles inscrivent un 7e titre de champion d'Europe, le 5e de suite, au palmarès du club lyonnais.

6 SEPTEMBRE : Pierre Gasly offre à la france sa première victoire en F1 depuis 1996

[©HOCH ZWEI/ICON SPORT]

A l'issue d'une course complètement folle, le pilote français au volant de son AlphaTauri signe une victoire historique en remportant le Grand Prix d'Italie à Monza. La Marseillaise n'avait plus retenti en Formule 1 depuis le triomphe d'Olivier Panis sur le circuit de Monaco en 1996.

20 SEptembre : Sacre du prodige Tadej Pogacar au Tour de france

[©BELGA/ICON SPORT]

Agé de 21 ans et pour sa première participation à la Grande Boucle, Tadej Pogocar est devenu le plus jeune vainqueur du Tour de France depuis 1904, mais aussi le premier Slovène à gagner la plus grande course cycliste du monde.

27 septembre : Julian ALAPHILiPPE au sommet

[©SIROTTI/ICON SPORT]

Julian Alaphilippe a été couronné champion du monde de cyclisme sur le circuit d'Imola, en Italie. Il est le premier Français à conquérir le titre mondial et à revêtir le maillot arc-en-ciel depuis Laurent Brochard en 1997.

11 octobre : nadal, roi de la terre battue

[©A.DIBON/ICON SPORT]

En surclassant Novak Djokovic en finale, Rafael Nadal s'est offert un treizième titre historique à Roland Garros, et a égalé le record de vingt trophées en Grand Chelem établi par Roger Federer.

11 octobre : LES LAKERS couronnés en finale de nba

[©SUSA/ICON SPORT]

Les Los Angeles Lakers ont été sacrés champions NBA pour la 17e fois de leur histoire, égalant le record des Boston Celtics, après avoir battu le Heat de Miami, dans la bulle de Disney World en Floride. Ce sacre constitue l'épilogue d'une saison 2019-2020 qui aura été la plus longue et la plus chaotique de l'histoire de la NBA, marquée par la crise sanitaire liée au coronavirus, la lutte contre l'injustice raciale et la mort de Kobe Bryant.

15 novembre : LEWIS HAMILTON, un champion hors-norme

[©XPB/ICON SPORT]

A Istanbul, le Britannique Lewis Hamilton a triomphé brillamment de tous ses adversaires lors du Grand Prix de Turquie de Formule 1 et a égalé le record de 7 titres mondiaux de Michael Schumacher. Grâce à son talent, il a d'ailleurs ravi au légendaire pilote allemand plusieurs records dont celui de pole positions (97), de podiums (163) et de victoires (94).

24 novembre : disparition DRAMATIQUE de Christophe Dominici

[©I.PICAREL/ICON SPORT]

L'ancien international de rugby est décédé brutalement à l'âge de 48 ans dans le parc de Saint-Cloud, dans les Hauts-de-Seine. Légende du rugby tricolore, Christophe Dominici avait remporté cinq fois le titre de champion de France avec le Stade Français, et avait été finaliste de la Coupe du monde en 1999 avec le XV de France, contribuant notamment à la victoire face aux All Blacks en demi-finale, grâce à un essai d'anthologie.

25 novembre : Légende du football, Diego Maradona est mort

[©R.SCHEMIDT/AFP]

Mort à l'âge de 60 ans d'une crise cardiaque, le plus grand footballeur de l'histoire était un véritable génie du ballon rond malgré des excès en tout genre sur le terrain et en dehors. Considéré comme un demi-dieu en Argentine et à Naples, ce dribbleur de légende aura permis à son pays de décrocher une Coupe du monde et au club italien d'écrire les plus belles pages de son histoire.

29 novembre : MIKE TYSON remet les gants à 54 ans

[©SUSA/ICON SPORT]

Au Staples Center de Los Angeles, le légendaire champion poids lourds Mike Tyson a réussi son retour sur le ring lors d'un combat d'exhibition qui l'opposait au boxeur Roy Jones Jr. Même s'il s'est soldé par un match nul au terme des huits rounds de deux minutes, ce duel entre quinquagénaires et anciennes terreurs des rings s'est déroulé avec panache et le public a pu assister à un vrai combat de boxe.

1er DéCEMBRE : Kevin ESCOFFIER sauvé des eaux par jean le cam

[©K.ESCOFFIER/PRB/#VG2020]

Onze heures après avoir déclenché sa balise de détresse suite au naufrage de son bateau PRB dans les quarantièmes rugissants, le skipper du Vendée Globe Kevin Escoffier à bord son radeau de survie, a été sauvé dans la nuit et dans des conditions dantesques par son compatriote Jean Le Cam venu lui porter secours. Cet acte de bravoure méritait bien un selfie de Kevin Escoffier avec son sauveteur, ensemble à bord du Yes We Cam ! Le skipper Malouin sera récupéré quelques jours plus tard par la Marine nationale.

8 Décembre : Le PSG et le BASAKSEHIR disent non au racisme

[©ABACA/ICON SPORT]

Moins d'un quart d'heure après le coup d'envoi du match de Ligue des Champions, les joueurs du Paris Saint-Germain et de l'Istanbul Basaksehir ont eu un geste fort et inédit en décidant de quitter la pelouse du Parc des Princes après des accusations de racisme portées à l'encontre du quatrième arbitre, le Roumain Sebastian Coltescu. Celui-ci aurait proféré des propos racistes envers le Camerounais Pierre Achille Webo, entraineur adjoint de l'équipe turque. La rencontre a été reportée au lendemain.

14 décembre : mort de gérard houllier, une légende du football

[©D.WINTER/ICON SPORT]

L'ancien entraineur du PSG, de Liverpool et de Lyon et sélectionneur des Bleus, Gérard Houllier est mort à 73 ans. Il a connu ses plus grands succès au Paris Saint-Germain, en remportant le premier titre de champion de France du club en 1986, mais surtout à Liverpool où il parvint avec les Reds à conquérir en 2001 pas moins de quatre trophées, la Cup, la Coupe de la Ligue, la Coupe de l'UEFA et la Supercoupe. En 2006 et 2007, il a remporté deux titres de champion de France avec l'OL.