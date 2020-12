Cristiano Ronaldo élu joueur du siècle

Entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, les Globe Soccer Awards ont tranché. L'attaquant portugais a été élu joueur du siècle sur la période 2001-2020 lors d'une cérémonie organisée dimanche à Dubaï.

Le joueur de la Juventus Turin, quintuple Ballon d'Or, était en course avec Lionel Messi, Ronaldinho et Mohamed Salah. Il était déjà en tête après le vote des fans (38 % des voix), qui pesait pour 40 % du décompte final. Les 60 % restants provenaient du vote du jury, composé notamment d'Eric Abidal, de Deco, de Fabio Capello et d'Antonio Conte.

L'ancien joueur du Real Madrid était présent pour recevoir son prix lors de la soirée de gala organisée dans un hôtel de l'immense tour Burj Khalifa de Dubaï, aux Emirats arabes unis. Il a pris la pose aux côtés notamment du président de la Fifa Gianni Infantino et du cheikh Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, président du Dubaï Sports Council - l'équivalent du ministère des Sports de Dubaï -, co-organisateur de l'événement.

Congratulations to CRISTIANO RONALDO on winning the ⁣Globe Soccer Award for the⁣ PLAYER OF THE CENTURY 2001-2020⁣ #CristianoRonaldo #CR7 #Bvlgari #GlobeSoccer pic.twitter.com/Y8Bg2ZfapO — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2020

L'attaquant polonais Robert Lewandowski a quant à lui été élu joueur de l'année 2020, aux dépens de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Un lot de consolation pour le joueur du Bayern Munich, qui s'avançait comme l'un des principaux favoris du Ballon d'or 2020 avant que celui-ci ne soit annulé pour cause de coronavirus.

Du côté des entraîneurs, Pep Guardiola a été désigné coach du siècle, au détriment de Zinédine Zidane, José Mourinho et Alex Ferguson. Vainqueur de la Ligue des Champions et de la Bundesliga avec le Bayern Munich, Hans-Dieter Flick a reçu le trophée de coach de l'année 2020.

Sans surprise, le Real Madrid s'est vu récompenser du prix d'équipe du siècle. Sur la période 2001-2020, soit vingt saisons, le club merengue a remporté cinq fois la Ligue des Champions. Le Bayern Munich a été élu équipe de l'année 2020.