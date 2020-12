Le Santos FC conteste le record de Messi et comptabilise plus de 1.000 buts pour le roi Pelé

Selon le Santos FC, il manque 447 buts à Messi pour égaler Pelé. Mardi dernier, l’Argentin a été désigné comme le seul recordman du nombre de buts marqués dans un seul et même club, avec 644 buts au FC Barcelone.

Le club de cœur de Pelé, Santos, a publié samedi un texte intitulé «Roi Pelé : 1.091 buts pour le Santos FC» pour expliquer pourquoi son ancien numéro 10 détient toujours le record attribué à Lionel Messi.

Nos últimos dias muito se comentou na imprensa e nas redes sociais sobre a quantidade de gols marcados por Pelé com a camisa do Santos Futebol Clube. Segue a thread pic.twitter.com/pvUMOT3GPs — Santos Futebol Clube (@SantosFC) December 26, 2020

«Dans les comptes de la presse spécialisée, le Roi du football a marqué 643 buts en compétition alors que les 448 buts marqués en matches et compétitions amicales ont été ostracisés, comme s’ils avaient moins de valeur», a notamment expliqué Fernando Ribeiro, un des membres de l’Association des chercheurs et historiens du Santos FC.

Samedi soir, Pelé avait lui-même félicité l’Argentin du FC Barcelone sur Instagram : «Félicitations pour ton record historique, Lionel. Mais surtout, félicitations pour ta belle carrière à Barcelone. Des histoires comme les nôtres, des histoires d'amour pour un même club qui durent autant de temps, seront de plus en plus rares dans le football. Je t'admire beaucoup, Leo Messi».

Messi (33 ans) a marqué 644 buts en 749 matches officiels avec le Barça selon le club (soit un but tous les 1,16 match), tandis que le Brésilien avait marqué 643 buts en 757 rencontres avec le club voisin de Sao Paulo, le Santos FC (soit 1 but tous les 1,17 matches) où il avait joué 18 ans de 1956 à 1974 (avant son départ pour le Cosmos de New York).

Avec entre 757 et 767 buts marqués en matches officiels tout au long de sa carrière selon les sources, Pelé devance encore Messi (714) et Cristiano Ronaldo (754) au nombre total de buts dans une carrière, sélections comprises. Pelé lui-même revendique plus de mille buts inscrits... en comptant tous les matches joués, officiels ou non.

Pour autant, si on s'en tient aux matches officiels, le Brésilien semble devancé par l'attaquant autrichien et tchécoslovaque Josef Bican, qui avait inscrit 805 buts.