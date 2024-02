MLS : Lionel Messi arrache l’égalisation à la dernière seconde pour l’Inter Miami (vidéo)

Ce dimanche, en Major League Soccer, Lionel Messi a arraché le match nul pour l’Inter Miami avec un but dans les arrêts de jeu contre le LA Galaxy (1-1).

Il commence sa saison sur les chapeaux de roues. En verve lors de la première victoire de l’Inter Miami (2-0), Lionel Messi a, cette fois-ci, égalisé dans les arrêts de jeu pour permettre à l'Inter Miami d'arracher un match nul face au Los Angeles Galaxy, dimanche, en Major League Soccer (1-1).

La formation de Los Angeles, qui compte dans ses rangs un ancien joueur du Barça, Riqui Puig, a dominé la rencontre et pris l'avantage à la 75e minute grâce à l'attaquant serbe Dejan Joveljic. Mais elle a terminé le match à dix après l'expulsion du milieu de terrain Mark Delgado pour un deuxième carton jaune (87e).

Alba to Messi to level the game in LA! pic.twitter.com/mZKgOib94O — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 26, 2024

Et c’est sur une action, qui rappellera de jolis souvenirs aux fans du Barça, que Miami a égalisé après une jolie combinaison entre Jordi Alba et Lionel Messi. Le club floridien avait aligné ses quatre anciennes stars du FC Barcelone dans son équipe de départ, avec Jordi Alba, Sergio Busquets et Luis Suarez présents aux côtés de Lionel Messi.

«Nous avons été dépassés en première période, nous aurions pu rentrer aux vestiaires avec un but de retard, a reconnu Gerardo Martino, l'entraîneur de l'Inter Miami. Ils ont marqué sur une contre-attaque, mais nous avons ensuite fait preuve de caractère.» Au classement, Miami compte quatre points après avoir remporté, mercredi dernier, le match d'ouverture de la saison contre le Real Salt Lake (2-0).