Lionel Messi bientôt aux États-Unis ?

Il ne sait pas où il jouera l’an prochain. Dans sa dernière de contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi a accordé une longue interview où il a notamment évoqué son désir d’évoluer un jour en MLS, le championnat américain.

Lors de cet entretien fleuve diffusé dimanche soir sur la chaîne espagnole La Sexta, le sextuple Ballon d’Or est revenu sur ses inquiétudes concernant le Barça et ses envies de départ l’été dernier.

A six mois de la fin de son contrat avec Barcelone, Lionel Messi peut s’engager où il le souhaite, et traverser l’Atlantique reste une option possible : «J’ai toujours dit que je voudrais profiter de l’expérience de vie aux États-Unis, jouer dans ce championnat». «Mais je ne sais si ça arrivera», a ajouté l’Argentin.

Messi est en plein doute sur son avenir au sein du Barça. Le club catalan a connu des débuts difficiles cette saison et pointe seulement à la 5e place de la Liga, à 8 points du leader, l'Atlético Madrid, après 15 journées.

«Le club va très mal, et il sera compliqué de le ramener au niveau auquel il était», a martelé le numéro 10. S'il reconnaît avoir «tout appris» dans le club catalan avec qui il entretient «une relation d'amour», le joueur de 33 ans avait voulu cet été quitter le club qui l'a vu grandir depuis 20 ans.

NEYMAR TROP CHER POUR BARCELONE

Mais contraint par son contrat et par le président Josep Maria Bartomeu, qui a depuis démissionné, il avait dû rester. Revenant sur cet épisode, Lionel Messi explique avoir «beaucoup souffert», et avoir «mal vécu tout ce qui s'est passé cet été, comment la saison s'est terminée, le burofax et tout».

Ce burofax, un courrier recommandé ayant valeur de preuve devant la justice par lequel il a fait savoir son désir de quitter le Barça, était une manière de «dire que je voulais m'en aller pour de vrai», a-t-il expliqué.

L’Argentin a indiqué avoir renoncé à partir cet été car il voulait éviter «d'aller jusqu'au procès avec le Barça», même si selon lui, «de nombreux avocats» lui ont indiqué qu'il aurait gagné. «Le président m'a dit à ce moment-là qu'il ne voulait pas que je parte et a laissé courir des rumeurs dans la presse pour me faire passer pour le méchant», a-t-il ajouté.

Messi a précisé qu'il ne voterait pas à l'élection fin janvier du président du club (bien qu'il y soit autorisé en tant que socio) mais a estimé qu'il «sera difficile d'amener des joueurs, car il faut de l'argent et il n'y en a pas».

Interrogé sur la possibilité de jouer au côté de Neymar (actuellement au PSG, un club qui pourrait discuter d'un éventuel transfert de l'Argentin), Messi s'est contenté de répondre qu'«amener Neymar coûterait très cher».