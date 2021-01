PSG : Bernard Guignedoux, premier buteur de l’histoire du club, est mort

Légende malgré lui en devenant le premier buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain, l’ancien milieu de terrain Bernard Guignedoux est décédé à l’âge de 73 ans.

Le club de football de la capitale a immédiatement salué la mémoire de son ancien joueur. Le 23 août 1970, contre Poitiers, Guignedoux permettait en effet grâce à un coup franc direct en pleine lucarne au PSG d’inscrire le premier but de son histoire, évoluant alors en 2nde division avant de rejoindre l’élite la saison suivante.

Nous pleurons la disparition ce matin du premier buteur de l'histoire du club, Monsieur Bernard Guignedoux.





Toutes les pensées du Paris Saint-Germain vont à sa famille et à ses proches.





Repose en paix Bernard pic.twitter.com/PAiY5ZEM9f — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 1, 2021

Le Français, également passé par le Paris FC et l'AS Monaco, jouera un total de 73 rencontres pour l’actuel champion de France et finaliste en titre de la Ligue des Champions. Le tout en ayant inscrit 15 buts.

Après sa carrière de joueur, Bernard Guignedoux ne quittera pas le monde du ballon rond, ni le PSG puisqu’il encadrera des équipes amateures. Avant de devenir successivement entraîneur-adjoint de Strasbourg entre 2003 et 2005 et de Valenciennes entre 2005 et 2009.

Parfaitement, il s'agit de Bernard Guignedoux, le 23 août 1970 contre Poitiers !

#PSGquiz pic.twitter.com/XKtQIK67yN — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 31, 2017

Il était malade depuis de nombreuses années.