Football : la liste folle des joueurs libres en 2021

Qui dit mois de janvier dit mercato hivernal en Europe. Les joueurs libres de tout contrat à la fin de la saison peuvent d’ores et déjà commencer à négocier avec de nouveaux clubs. Et parmi ces joueurs, un bon nombre ferait rêver n’importe quelle équipe.

Messi, l’occasion d’une vie

Lionel Messi est déjà depuis plusieurs mois au centre de nombreuses discussions autour de son avenir. L’Argentin, libre de son contrat avec le FC Barcelone le 30 juin, peut désormais commencer à aller voir ailleurs. De grosses écuries comme le Paris Saint-Germain où se trouve son ancien coéquipier Neymar, ou le mastodonte Manchester City seraient sur les rangs. Il faut dire que La Pulga, comme il est surnommé, fait toujours rêver. A 33 ans, il est encore décisif, avec un but tous les deux matches cette saison du côté du Barça.

Mais l’avenir de Lionel Messi pourrait être intimement lié à celui du nouveau président de son club. En effet, l’Argentin serait désireux de continuer avec son équipe mais attendrait de connaître le nom de son nouveau patron pour prolonger son contrat.

La Ligue 1 en danger ?

Quelques gros noms de «La Ligue des Talents» pourraient bien avoir des envies d’ailleurs en 2021. Le premier d’entre eux est Florian Thauvin. Le joueur de l’Olympique de Marseille, toujours pas prolongé par son club qui a désespérément besoin de renflouer ses caisses, pourrait atterrir en Italie. Le champion du monde 2018 serait convoité par Naples ou encore l’AC Milan.

Du côté de Lyon, l’avenir de Memphis Depay attire également les convoitises. Le Néerlandais pourrait même quitter l’OL dès le mercato d’hiver. On parle du FC Barcelone depuis plusieurs mois comme destination possible, tout comme de la Juventus Turin.

Ramos et le Real Madrid au cœur des attentions

Peut-on imaginer un jour Sergio Ramos jouer pour un autre club que le Real Madrid ? Si pour l’instant, l’option d’une prolongation de contrat est privilégiée, rien n’est encore fait. Le défenseur espagnol est libre d’engager des discussions avec les clubs qu’il souhaite.

C’est le cas également de Luka Modric, le milieu de terrain de la Maison Blanche et Ballon d’or 2018. Là aussi, on se dirigerait plus vers un nouveau bail avec Madrid. Mais les grosses écuries européennes tenteront de tirer le gros lot avec ces deux joueurs de classe mondiale.

D'autres grands noms disponibles

La liste des footballeurs de premier plan libres en 2021 est plus que vaste, et il y en a pour tous les goûts. A Milan, le gardien Gianluigi Donnarumma, considéré depuis des années par les Italiens comme le digne héritier de Gianluigi Buffon, pourrait faire le bonheur d’un autre grand club en Europe.

A Liverpool, Georginio Wijnaldum est également bientôt libre. Certains le verraient bien du côté du PSG, dans un rôle proche de celui que tenait Blaise Matuidi avec le club de la capitale. Sergio Aguero, David Alaba, Mesut Ozil ou encore Juan Mata sont également sur le marché. Tout comme le Français Mamadou Sakho, le joueur de Crystal Palace. On lui prédit, pourquoi pas, un retour en Ligue 1.