Vidéo : l'impressionnant KO infligé par Ryan Garcia à Luke Campbell

Ryan Garcia a réussi son grand test en battant dans la nuit de samedi à dimanche, à Dallas, Luke Campbell chez les poids plumes avec un coup incroyable.

Quelle victoire ! Attendu au tournant, l’Américain d’origine mexicaine a confirmé qu’il était bien l’un des meilleurs boxeurs de la planète avec ce succès impressionnant. Contre le Britannique, qui n’avait plus combattu depuis sa défaite contre Vasyl Lomachenko, Ryan Garcia a démontré toute l’étendue de sa qualité offensive pour s'offrir la ceinture WBC intérim.

Ryan Garcia catches Luke Campbell pic.twitter.com/Hl8togVVXT — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) January 2, 2021

Seulement, s’il a fait parler son explosivité, «The King» (21 victoires en autant de combats pour 18 KO), qui avait effectué son entrée sur un trône, a été victime de son tout premier «knockdown» (envoyé au tapis) après un surprenant crochet du droit de Campbell dans le deuxième round.

LUKE CAMPBELL PUTS RYAN GARCIA ON THE CANVAS IN ROUND 2 pic.twitter.com/hCQaPiVHjY — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) January 2, 2021

Heureusement, Garcia (22 ans) s’est relevé et a repris l’ascendant sur son adversaire. Dans le 5e round, il va d’ailleurs réussir un enchaînement sur son adversaire qui sera sauvé par la cloche. Mais lors du 7e round, Garcia allait réussir un coup éclair dans le foie. Campbell ira au tapis et ne se révélera pas.

Ryan Garcia, son crochet au foie. Dévastateur. pic.twitter.com/SiwQPKuYSS — Lethal BJJ Wrestling (@lethalbjj) January 3, 2021

«Honnêtement, j'ai le cœur brisé, je voulais vraiment ramener la victoire pour vous tous, a confié Luke Campbell sur Twitter. Je suis désolé pour ça. J'espère que vous avez tous apprécié le combat. Je dois retirer mon chapeau pour Ryan Garcia. Bravo et un immense avenir pour lui. je lui souhaite le meilleur.»

Désormais, les regards sont tournés vers un affrontement entre Ryan Garcia et Gervonta Davis, champion du monde poids super-plumes IBF et WBA et protégé de Floyd Mayweather.