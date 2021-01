PSG-OM, Trophée de champions : pourquoi Paris va battre Marseille

Le PSG retrouvera l’OM mercredi lors du Trophée des champions à Lens. Septuples tenants du titre, les Parisiens partiront favoris. Surtout qu’ils seront encore plus motivés cette fois.

La revanche de septembre

La victoire de l’OM en septembre dernier au Parc des Princes (0-1), la première pour le club olympique contre le PSG depuis 2011, est resté en travers de la gorge des Parisiens qui avaient coché le Trophée des champions et le match retour (7 février) au Vélodrome pour se venger. L’heure est donc venue. Lors de leur dernier affrontement, le club de la capitale, alors entraîné par Thomas Tuchel, était privé de plusieurs joueurs dont Kylian Mbappé. Sans oublier que la rencontre avait été marquée par les affaires supposées de racisme de la part d’Alvaro Gonzalez envers Neymar et du Brésilien contre Hiroki Sakaï. L’ancien joueur du FC Barcelone avait même été expulsé en fin de partie. Les retrouvailles s’annoncent tendues.

Le premier titre de Mauricio Pochettino ?

Arrivé pendant la trêve hivernale sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino a l’occasion de décrocher son tout premier titre dès son troisième match. L’ancien défenseur du club de la capitale entre 2001 et 2003, vainqueur de la Coupe Intertoto (2001) et finaliste malheureux de la Coupe de France (2003), reste d’ailleurs sur une série de trois victoires contre l’OM en tant que joueur et capitaine de Paris. L’occasion est donc belle et surtout parfaite pour l’ancien entraîneur de Southampton et Tottenham de commencer son mandat dans la capitale.

Le retour de Neymar ?

Blessé en décembre dernier, Neymar a fait son retour à l’entraînement lundi avec le groupe du PSG. Si elle ne devrait pas être titulaire contre l’OM, la star brésilienne devrait pouvoir entrer en jeu une vingtaine de minutes, histoire d’offrir la victoire à son équipe et venger l’affront du mois de septembre. Une rencontre de Ligue 1 lors de laquelle «Ney» était complètement passé à côté.

Le match référence de Kylian Mbappé ?

Absent lors du dernier PSG-OM (0-1), Kylian Mbappé sera cette fois-ci bien présent. Critiqué ces derniers temps pour être moins prolifique et maladroit, l’attaquant star du PSG se sait attendu et a l’occasion de prouver qu’il est capable de faire gagner un titre au club de la capitale. Contre le grand rival marseillais, l’enfant de Bondy, meilleur buteur de Ligue 1 (12 réalisations), doit saisir l’opportunité.