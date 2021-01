Photos : un footballeur retrouve sa Ferrari complètement détruite après l’avoir confiée à un service de nettoyage

Très mauvaise surprise pour Federico Marchetti. En début de semaine, le gardien du Genoa avait confié sa Ferrari, d’une valeur de près de 300.000 euros, à un service de nettoyage pendant qu’il était à l’entraînement avant de la retrouver complétement détruite quelques heures plus tard.

L’un des employés de la station de lavage avait la charge de rapporter la voiture de luxe au centre d’entraînement du club italien. Mais il ne semblait pas avoir l’habitude de conduire un bolide aussi puissant.

Dans un virage, il a perdu le contrôle de la voiture qui s’est écrasée contre une barrière de sécurité et est entrée en collision avec cinq autres voitures garées dans la voie opposée.

La police et les agents municipaux sont intervenus sur les lieux de l’accident pour évacuer la Ferrari, qui ne ressemblait plus qu’à une épave. Et au regard de son état, le pire était à craindre, mais le conducteur est sorti indemne de cette mésaventure.

Federico Marchetti (37 ans) n’aurait pas caché sa colère avant de poster un message plus tempéré sur compte Instagram. «Je suis vraiment désolé de ce qui s’est passé. Dieu merci, personne n’a été blessé, et c’est la chose la plus importante.»

Il a également demandé de la bienveillance pour l’employé auteur de l’accident. «J’ai lu beaucoup de mauvaises choses écrites. Laissons-le tranquille, j’espère que je n’aurai plus à lire ce genre de choses», a écrit Marchetti, qui devrait désormais nettoyer lui-même sa voiture.

[#SerieA] La Ferrari de Federico Marchetti a été complètement détruite alors qu’il l’avait confiée à une entreprise de nettoyage.



L’employé a perdu le contrôle du véhicule. Heureusement personne n’a été blessé. pic.twitter.com/0EV0pfVWwp — Footballogue (@Footballogue) January 13, 2021

"AMORE vado all'autolavaggio, lascio la macchina poi ce la riportano a casa loro cosi non perdiamo tempo"



Un abbraccio a Federico #Marchetti e soprattutto al ragazzo dell'autolavaggio





# pic.twitter.com/hRwNRlwoGX — Alex_Piace (@Alex_Piace) January 11, 2021