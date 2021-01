Premier League : une ancienne actrice porno nommé directrice de West Ham

Du changement dans l’organigramme de West Ham. Le club anglais, 10e de Premier League, vient de nommer au poste de directrice Emma Benton-Hughes, qui n’est autre qu’une ancienne actrice pornographique.

Âgée de 55 ans, elle est également connue sous le nom d’Eve Vorley dans le milieu du X. C’est sous ce pseudonyme qu’elle a tourné dans plusieurs films pour adultes à la fin des années 1990 et au début des années 2000. Elle a aussi réalisé quelques longs métrages.

Mais Emma Benton-Hughes, régulièrement aperçue dans les travées du stade de West Ham, est surtout la compagne de David Sullivan, coprioritaire des Hammers depuis une dizaine d’années. Et cet homme d’affaires gallois a fait fortune dans l’industrie du porno.

L’un des fils de Sullivan, Dave, a lui aussi été nommé à la direction du club, alors que son frère Jack est actuellement directeur général de l’équipe féminine depuis bientôt quatre ans.

Entraîné par David Moyes, West Ham a connu une première partie de saison correcte et occupe la 10e place du classement avant la réception de Burnley, ce samedi, pour le compte de la 19e journée de Premier League.

West Ham United have appointed former porn star Eve Vorley to their Board of Directors https://t.co/2uQM0bJdAm

— MailOnline Sport (@MailSport) January 12, 2021