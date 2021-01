PSG : Le salaire que devrait toucher Mauricio Pochettino révélé

Mauricio Pochettino a succédé à Thomas Tuchel à la tête du PSG. Libre depuis son renvoi de Tottenham en novembre 2019, l’entraîneur argentin a signé, au début du mois de janvier, un contrat d’un an et demi plus une année en option avec le club parisien et touchera le salaire le plus important de l'histoire du club parisien, selon l'Equipe.

A Paris, l’ancien défenseur devrait percevoir un salaire mensuel estimé à 940 000 euros brut par mois, soit 525 000 euros mensuels net d'impôts. Des émoluments hors primes collectives et personnelles, alors que Pochettino vient de remporter le premier titre de sa carrière d'entraîneur avec le Trophée des champions. A titre de comparaison, son prédecesseur Thomas Tuchel émargeait à 625 000 euros brut mensuels (7,5 millions d'euros brut par saison).

Avec cette rémunération, Mauricio Pochettino figurerait derrière le top 6 des joueurs les mieux payés au PSG composé de Neymar, Kylian Mbappé, Marquinhos, Marco Verratti, Angel Di Maria et Keylor Navas. Et ce salaire devrait augmenter dès la saison prochain. Il devrait ainsi toucher 625 000 euros nets par mois, soit 7,5 millions d'euros nets annuel (13,4 millions d'euros brut). Enfin, son année en option a été négociée pour un montant de 670 000 euros net mensuel, ce qui équivaut à 8 millions d'euros net par saison (14,5 millions d'euros brut).

Ce salaire place Mauricio Pochettino, qui touchait aux alentours de 10 millions d'euros avant d'être remercié par Tottenham, parmi les entraîneurs les mieux payés dominé par Pep Guardiola (Manchester City) avec 23 millions d’euros par an devant José Mourinho (17,5 millions d’euros à Tottenham) et Diego Simeone (15 millions d’euros à l’Atlético Madrid).

Et, comme Tuchel, il est bien évidemment le coach le mieux payé de Ligue 1 cette saison. L’Argentin devance André Villas-Boas et ses 400 000 euros brut mensuel à Marseille, alors que Rudi Garcia perçoit 250 000 euros par mois du côté de Lyon. Reste désormais à savoir, si au contraire de l'ensemble des entraîneurs de l'ère QSI, Mauricio Pochettino ira au bout de son contrat…