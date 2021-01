Vendée Globe : A la lutte pour la victoire, Damien Seguin perd une grande partie de ses dernières réserves de nourriture (Vidéo)

Damien Seguin, actuellement 6e du Vendée Globe et à la lutte pour la victoire finale, a vu une grande partie de ses vivres inondées d’eau de mer.

C’est une terrible mésaventure qui a connu le skipper d’Apicil dans le sprint final – le Vendée Globe pourrait arriver d’ici 10 jours –. Alors qu’il avait décidé d’ouvrir son dernier sac de nourriture, ce dernier a été envahi par l’eau de mer.

18H00



Damien a eu une mauvaise surprise en ouvrant son dernier sac de nourriture.

@GroupeAPICIL évolue toujours en 6e position dans un Pot au Noir qui s'annonce plus complexe qu'initialement prévu.



Une bonne partie du contenu, principalement des rations de nourriture lyophilisée, est devenue inutilisable. En effet, la nourriture lyophilisée doit être imbibée d’eau pour devenir consommable mais au dernier moment et avec de l’eau chaude et non salée. Tout l’inverse de la mésaventure de Damien Seguin.

«J’en ai jeté pas mal et je tente de faire sécher au soleil ce qui est sauvable, explique dans sa vidéo l’actuel 6e du Vendée Globe alors qu’il reste plus de 3000 milles à parcourir. Voilà ce qui me reste pour finir le voyage.»