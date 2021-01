JO de Tokyo 2020 : moins d'athlètes à la cérémonie d'ouverture

Les organisateurs des JO de Tokyo ont indiqué ce lundi que le nombre d’athlètes aux cérémonies d’ouverture et de clôture prévues cet été devrait être réduit à cause de la pandémie de coronavirus.

Le Comité international olympique (CIO) s’attend à ce que ce nombre soit quasiment divisé par deux pour la cérémonie d'ouverture prévue le 23 juillet, selon le quotidien Yomiuri Shimbun. Environ 6.000 athlètes devraient participer à cette cérémonie, affirme ce journal, alors que plus de 11.000 sportifs du monde entier doivent concourir à Tokyo.

«Afin de garantir la sûreté et la sécurité des athlètes et simplifier les opérations durant les Jeux de Tokyo-2020, nous pensons qu'il est nécessaire de reconsidérer le nombre de participants aux cérémonies d'ouverture et de clôture», ont écrit les organisateurs dans une déclaration transmise à l'AFP.

Selon le Yomiuri Shimbun, des restrictions sanitaires limitant le temps de séjour au Village olympique expliqueraient cette baisse drastique. Car ces restrictions font que les athlètes ne pourront pas accéder au Village olympique plus de cinq jours avant le démarrage prévu de leurs compétitions respectives. Ils devront en outre quitter les lieux deux jours après la fin de leurs épreuves.

Une forte recrudescence des infections au Japon et ailleurs dans le monde a ravivé les doutes sur la possibilité d'organiser cette année les JO de Tokyo, déjà reportés de 2020 à 2021 à cause du nouveau coronavirus.