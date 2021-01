Boxe : quand aura lieu le prochain combat de «La Montagne» de Game of Thrones

Hafthor Bjornsson, qui incarnait «La Montagne» dans la série Game of Thrones, a réussi ses débuts en boxe et affrontera cette année, Eddie Hall, dans un combat d’ores et déjà très attendu.

Le colosse islandais a obtenu un «match nul» prometteur contre le Nord-irldandais Steven Ward samedi lors d’un combat exhibition à Dubaï. De quoi donner envie au recordman mondial du soulevé-terre (Powerlifting) de poursuite sur sa lancée.

Et désormais, Hafthor Bjornsson a les yeux tournés vers Eddie Hall, l’homme le plus fort au monde en 2017 et qui avait eu pour successeur «La Montagne». Le combat entre les deux hommes, qui ne s’apprécient guère (Bjornsson avait accusé Hall de tricheries) pourrait d’ailleurs avoir lieu en septembre prochain à Las Vegas.

Ancien basketteur, Hafthor Bjornsson, qui a donc connu une carrière d’acteur, s’est ensuite tourné vers l’haltérophilie avant la boxe. Agé de 32 ans, «Thor» mesure 2,06m et pèse 155 kilos. A noter que son adversaire de samedi pesait 50kg de moins.