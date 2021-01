Handball : Un nouveau piège à éviter pour des Bleus encore fragiles face à l'Algérie

Jusqu’ici, le plan se déroule sans accroc. Les Bleus entameront le tour principal du Mondial de handball, ce mercredi, contre l’Algérie, avec le plein de points grâce à leurs trois victoires en autant de rencontres. Et c’est presque inattendu, alors qu’ils avaient débarqué en Égypte sans certitudes.

La préparation (défaite puis nul contre la Serbie) avait fait naître de nombreux doutes autour de cette équipe de France dirigée par Guillaume Gille. Mais ils avaient été peu à peu dissipés avec les victoires contre la Norvège (28-24), double vice-championne du monde en titre, puis l’Autriche (35-28) avant de ressurgir lors de la victoire étriquée face à la modeste équipe de Suisse (25-24). Preuve que l’édifice tricolore est encore fragile après l’élimination au 1er tour de l’Euro 2020. «C’est une bonne piqûre de rappel qui montre qu’on a encore du travail, qu’on doit encore se construire», a confié Luka Karabatic.

C’est le cas en défense, où les Tricolores ont souvent manqué de concentration et d’agressivité avec une moyenne de 25 buts encaissés par match. Un chiffre qui aurait pu être bien plus élevé sans les prouesses de Wesley Pardin, malheureusement blessé au genou et forfait pour la suite de la compétition, et Vincent Gérard dans la cage française.

En attaque, les Bleus, pas toujours inspirés et en manque de repères, ont pu compter sur l’efficacité de Kentin Mahé, qui a néanmoins fait poindre une certaine dépendance aux performances du joueur de Vezprem. Mais ce dernier a plutôt préféré souligner la solidarité et le «caractère» qui règnent dans cette équipe.

Deux ingrédients indispensables pour jouer les premiers rôles jusqu’au bout dans ce Championnat du monde et qui seront encore nécessaires pour écarter une équipe d’Algérie, que les Tricolores n’ont plus affronté depuis le Mondial au Qatar en 2015 et qui pourrait présenter un profil similaire à la Suisse. «Le point fort de l’équipe algérienne, c’est sa dynamique et l’engouement collectif qu’elle peut mettre ; elle devient alors difficilement maîtrisable car une vraie force collective se dégage», a indiqué l’entraîneur adjoint Erick Mathé.

Et après avoir battu leurs voisins marocains, les Fennecs, entraînés par le Français Alain Porte et emmenés par Abdi Ayoub (Fenix Toulouse), seront motivés par l’envie de faire trébucher la France. «Face à nous, il faut s’attendre à une énergie décuplée tandis que nous restons sur une prestation en demi-teinte, a prévenu Erick Mathé. On aura aussi à cœur de montrer qu’il s’agissait d’une alerte sur notre parcours et que nous sommes capables de bien nous reprendre».

Et un nouveau succès permettrait à l’équipe de France de maintenir tous les voyants au vert et de s’ouvrir en un peu plus grand les portes des quarts de finale avant d’affronter l’Islande et de chaudes retrouvailles avec le Portugal, qui avait précipité l’élimination des Bleus et la chute du Didier Dinart il y a un an.