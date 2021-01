Vidéo : l'impressionnant crash lors du Rallye WRC de Monte-Carlo

Teemu Suninen a été victime jeudi d’un crash impressionnant lors du rallye WRC de Monte-Carlo.

A bord de sa Ford Fiesta WRC, le pilote finlandais est violemment sorti de la route lors de la première spéciale de la 89e édition de ce Rallye entre Saint-Disdier et Corps.

Agé de 26 ans, Suninen était le plus rapide au dernier temps intermédiaire. Mais, sur les routes détrempées du massif du Dévoluy, il est parti à la faute dans le dernier segment de l'épreuve de 20,58 km entre Saint-Disdier et Corps suite à un aquaplaning non maîtrisé. Sa Ford a tapé un talus dans un virage à gauche et est partie en tonneau pour finir dans le fossé.

Heureusement, plus de peur que de mal pour Suninen et son co-pilote comme le montrent les images.

A noter que l’Estonien Ott Tänak a réalisé le meilleur temps de la première épreuve chronométrée alors que Sébastien Ogier, tenant du titre, avait le 4e temps à 3,6 secondes.