Ski : Tessa Worley renoue avec les sommets deux ans après sa dernière victoire

Deux ans qu’elle n’avait plus goûté aux joies de la victoire. Tessa Worley est remontée, ce mardi, sur la première marche d’un podium en remportant le slalom géant de Kronplatz (Italie). De bon augure à moins de deux semaines des Mondiaux.

Ces blessures et opérations du genou droit ont gâché ces deux dernières saisons. Mais à 31 ans, la double championne du monde (2013, 2017) semble enfin de retour au premier plan. Après deux podiums, toujours en géant, à Courchevel (3e) en décembre puis à Kranjska Gora (2e) en janvier, elle a confirmé sa montée en puissance de l'autre côté des Alpes. Cinquième à l’issue de la première manche, la Savoyarde s’est surpassée dans la seconde pour devancer la Suissesse Lara Gut-Behrami et l’Italienne Marta Bassino et s’offrir sa 14e victoire en Coupe du monde. La première depuis octobre 2018.

Elle aura néanmoins tremblé jusqu’au bout et le passage de Michelle Gisin, ultime skieuse en piste après avoir signé le meilleur temps de la manche initiale. Mais alors qu’elle était en tête à tous les intermédiaires, la Suissesse a commis une grosse faute dans le final, qui a anéanti toutes ses chances. A la plus grande joie de Worley. «Je suis hyper fière. D’un côté, je me disais que je faisais le travail pour y arriver, mais de l’autre je me disais aussi que ce n’était peut-être plus possible, avec les blessures, les années qui passent. Et finalement, je l’ai toujours en moi, je suis vraiment contente de ce que j’ai produit», s’est félicitée la Française.

Et cette victoire est d’autant plus particulière qu’elle est intervenue le jour de la dernière course de son compagnon Julien Lizeroux sur le slalom de Coupe du monde de Schladming (Autriche). «C’est chouette, oui, toute la journée j’ai beaucoup pensé à sa journée et à sa soirée qui va être si importante», s’est-elle réjouie.

Ce succès permet également à Tessa Worley, entrée dans le top 3 du classement historique des skieuses les plus titrées en slalom géant en Coupe du monde, d’aborder les Mondiaux de Cortina d’Ampezzo (8-21 février) dans les meilleures conditions. «Les Mondiaux, c’est toujours un objectif, une date que l’on coche sur son calendrier, et c’est mon cas depuis le début de la saison, a-t-elle confié. Je monte en puissance à l’approche du mois de février, c’est hyper-encourageant, c’est forcément un bon signe.»

