Lionel Messi : son contrat colossal à l’origine des déboires financiers de Barcelone ?

Un montant «pharaonique». Dans son édition du jour, El Mundo a dévoilé les «secrets» de la prolongation signée par Lionel Messi avec le FC Barcelone en novembre 2017. L’attaquant argentin aurait paraphé un contrat d’un demi-milliard d’euros sur quatre ans, incluant salaire et primes.

555 237 619 euros. La somme est astronomique et serait en grande partie à l’origine des déboires financiers du club catalan, dont la dette a dépassé le milliard d’euros. Dans le détail, le sextuple Ballon d’or aurait touché pas moins de 138 millions d’euros bruts par saison. En plus d’un salaire fixe annuel de 61 millions d’euros, il a également perçu 11 millions d’euros par an de droits à l’image.

Mais ce n’est pas tout. Au moment de renouveler son contrat, Lionel Messi a négocié une gigantesque prime à la signature avec le président de l’époque Josep Bartomeu. Courtisé par de nombreux clubs, il a touché un chèque de plus 115 millions d’euros. A cette somme s’est ajoutée une prime de fidélité de près de 78 millions d’euros, mais également divers bonus en fonction des résultats du Barça en Liga et en Ligue des champions.

Le journal précise que le joueur aurait déjà obtenu 92% de la somme totale. Certaines primes ne lui auraient pas été versées en raison du parcours des Blaugranas en Ligue des champions ces dernières saisons, loin des objectifs fixés, avec des éliminations en quarts de finale en 2018 (contre la Roma), en demi-finale en 2019 (contre Liverpool), et à nouveau en quarts de finale après la claque historique reçue en en août dernier (8-2 contre le Bayern Munich).

En fin de contrat en juin prochain, après 17 années passées à Barcelone, et libre de s'engager dans le club de son choix, Lionel Messi, qui avait été retenu par ses dirigeants après avoir manifesté ses envies de départ, est notamment annoncé du côté du PSG. Et si son départ se confirme, il laisserait dans un piteux état, notamment sur le plan financier, le Barça, qui aura bien du mal à s'en relever.

A voir aussi