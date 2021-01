Vidéo : le sublime KO de Cédric Doumbé lors du Glory 77

Cédric Doumbé a confirmé samedi soir son statut de champion en infligeant un incroyable KO à Murthel Groenhart lors du Glory 77.

Le combattant français, qui retrouvait son adversaire pour la troisième fois de sa carrière, ne lui a laissé aucune chance. Comme il l’avait d’ailleurs annoncé, il l’a mis TKO dès le deuxième round.

NO DOUBT ABOUT IT!@Doumced is STILL the Best welterweight on the planet! #GLORY77





