UFC : un combattant fête sa 15e victoire par KO avec une célébration très spéciale (vidéo)

Sa marque de fabrique. Derrick Lewis (39 ans) a décroché, samedi soir, sa 15e victoire par KO à l’UFC Fight Night, organisé à Saint-Louis (Etats-Unis). Un record qu’il détient et qu’il a amélioré au sein de la célèbre organisation américaine. Fidèle à sa réputation, «The Beast», comme il est surnommé, a terrassé Rodrigo Nascimento avec un enchaînement dans la 3e reprise qui a poussé l’arbitre à interrompre le combat.

DERRICK LEWIS TOOK OFF HIS SHORTS AFTER THE KO #UFCSTLOUIS pic.twitter.com/btLgiDk2ap — ESPN MMA (@espnmma) May 12, 2024

Et s’il a fait le spectacle pendant la rencontre, il l’a aussi fait après pour fêter sa victoire. Après son succès, le combattant américain a retiré son short pour faire de l’air à son adversaire afin qu’il puisse retrouver ses esprits. Mais ce n’est pas tout. Il a également retiré sa coquille avant de baisser son boxer et montrer ses fesses aux spectateurs. Une célébration très spéciale qui n’a pas manqué de faire sourire le public et les observateurs.

Avec cette victoire, Derrick Lewis, 12e dans la catégorie des poids lourds, a repris sa marche en avant alors qu’il restait sur une défaite concédée en novembre dernier face au Brésilien Jailton Almeida à Sao Paulo (Brésil).