Accord trouvé entre Neymar et le PSG, prolongation imminente

Le suspense touche à sa fin. Après avoir réaffirmé sa volonté de rester à Paris, Neymar va poursuivre l’aventure avec le club de la capitale. Le Brésilien et le PSG ont trouvé un accord sur une prolongation de quatre ans, qui devrait être officielle dans les prochains jours, selon TNT Sports Brasil.

Mi-janvier, dans un entretien accordé à France Football, Leonardo avait confié «avoir de bonnes sensations» sur les prolongations de Neymar et Kylian Mbappé, tous deux sous contrat avec le champion de France jusqu’en juin 2022. Et elles semblent se confirmer pour le Brésilien. Alors que des négociations ont été entamées depuis plusieurs semaines, il serait sur le point de prolonger jusqu’en juin 2026. «Cela pourrait être officiel cette semaine», a indiqué le journaliste Marcelo Bechler, qui a divulgué son transfert à Paris à l’été 2017 en provenance du FC Barcelone pour 222 millions d’euros.

Cette issue ne semblait plus faire de doute depuis ses récentes déclarations. Dimanche dernier, le prodige de Santos avait fait part de son désir de rester à Paris, où il est désormais pleinement épanoui. «Je suis très heureux aujourd’hui. Je me sens heureux. Ça a beaucoup changé… Je ne saurais pas dire exactement pourquoi. Je ne sais pas si c’est moi ou autre chose qui a changé. Mais aujourd’hui, je me sens bien. Je me suis adapté. Je suis plus calme. Je suis très heureux ici. Je veux rester au PSG», a-t-il affirmé dans l’émission Sept à Huit.

Avec cette sortie, Neymar a également mis un terme à un possible retour au Barça. Deux ans après son arrivée, l’attaquant, marqué par ses blessures à répétition et le traitement à son égard, avait tout tenté pour retourner en Catalogne. Mais il avait été retenu. Et aujourd’hui, il s’inscrit pleinement dans la durée au PSG.

Qu’en sera-t-il désormais de Kylian Mbappé ? «J’espère que Kylian restera aussi», avait lâché Neymar lors de son interview. Le champion du monde tricolore se laisse encore le temps de la réflexion avant de se décider. La prolongation imminente de Neymar, avec lequel il entretient une relation très forte, pourrait l’inciter à faire le même choix…

EXCLUSIVO! Segundo informações do nosso @marcelobechler, Neymar está próximo de assinar a renovação com o PSG, que pode ser anunciada ainda nesta semana. O contrato seria pelos próximos quatro anos. E aí, o que achou? #Neymar #PSG pic.twitter.com/gkkaWYeHWr — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) February 2, 2021

