PSG : «Je veux rester à Paris», affirme Neymar

Sa volonté est claire. Alors que des négociations ont été entamées concernant une prolongation de son contrat, qui s’achève en juin 2021, Neymar a affirmé son désir de rester au PSG dans un entretien accordé, ce dimanche, à l’émission Sept à Huit.

Sa parole est rare. Le Brésilien est sorti du silence pour retracer une partie de sa vie et de sa carrière, mais aussi faire un point sur son avenir. Arrivé à Paris à l’été 2017 pour le montant record de 222 millions d'euros, il a fait part de son envie de poursuivre l’aventure avec le club de la capitale. Après avoir manifesté son souhait de retourner à Barcelone, deux ans seulement après sa signature à Paris, il est désormais pleinement épanoui en France.

«Je suis très heureux aujourd’hui. Je me sens heureux. Ça a beaucoup changé… Je ne saurais pas dire exactement pourquoi. Je ne sais pas si c’est moi ou autre chose qui a changé. Mais aujourd’hui, je me sens bien. Je me suis adapté. Je suis plus calme. Je suis très heureux ici. Je veux rester au PSG. J’espère que Kylian restera aussi. On veut que le PSG soit une grande équipe», a-t-il affirmé.

Les dirigeants parisiens ont fait des prolongations de son numéro 10 et de l’attaquant français une priorité. Si Neymar s’est clairement positionné, le champion du monde tricolore, avec qui il entretient «une relation de frères», demeure plus indécis et prend encore le temps de la réflexion.

Désireux d’avoir «d’autres enfants» pour «donner des frères et sœurs» à son fils, le prodige de Santos, qui fêtera son 29e anniversaire le 5 février prochain, nourrit des grandes ambitions sur le terrain avec la sélection brésilienne comme avec le PSG. «Je rêve de la Coupe du monde. Et je veux gagner une autre Ligue des champions», a-t-il confié.

Et pour parvenir à mener Paris sur le toit de l’Europe, Neymar, marqué par la défaite en finale, en août dernier, contre le Bayern Munich (1-0), va devoir écarter, dans un premier temps, le FC Barcelone en 8e de finale (aller 16 février, retour 10 mars).

