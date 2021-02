Jo de Tokyo : les États-Unis sur la route des Bleues et des Bleus

Du lourd pour les Français. Le tirage au sort des groupes pour le tournoi olympique de basket de Tokyo (du 26 juillet au 8 août), s’est déroulé ce mardi matin à Mies (Suisse). Les équipes de France de basket ont chacune pioché les États-Unis pour ce premier tour.

Placées dans le groupe B, les Bleues auront tout de même une carte à jouer dans la course aux quarts de finale. Outre l’épouvantail américain (Premier du classement de la FIBA), les Françaises se frotteront également au Nigéria et au Japon.

Rien d’insurmontable pour les joueuses de Valérie Garnier. Cinquièmes du classement, elles devront se défaire des Japonaises (10e) et des Nigérianes (14e), deux nations à la portée des vice-championnes d’Europe.

Pour Diandra Tchatchouang et ses partenaires, l’objectif sera sans doute de revenir du Japon avec la deuxième médaille de leur histoire, après l’argent récolté en 2012 à Londres.

De leur côté, les hommes de Vincent Collet retrouveront aussi les Américains, avec un goût de revanche dans l’air. Le 11 septembre 2019, lors des quarts de finale du mondial chinois, Nicolas Batum et ses coéquipiers étaient venus à bout d’un Team USA (89-79) diminuée par les nombreuses défections.

Cette rencontre entre les deux formations s’annonce explosive. Les triples champions olympique américains occupent toujours la tête du classement FIBA quand les Français, médaillés de bronze lors des derniers mondiaux, squattent le 5e spot.

3e participation de suite aux JO pour les BLeus

Ces deux équipes sont très largement favorites du groupe A, qui comporte également l’Iran (81e nation au classement FIBA) et sera complété par le vainqueur du tournoi de qualification olympique (TQO), qui se déroulera au mois du 29 juin au 4 juillet à Victoria (Canada). Canadiens, Turcs, Uruguayens et Grecs, du double MVP 2019 et 2020 de NBA Giannis Antetokounmpo, s’y disputeront le dernier strapontin pour la poule A.

Pour se qualifier pour les quarts de finale, les Français devront prendre l'une des deux premières places de ce groupe, ou finir parmi les deux meilleurs troisièmes des trois groupes de ce 1er tour.

Les basketteurs français disputeront cet été au Japon les Jeux pour la troisième fois consécutive. A Londres-2012 et Rio-2016, ils s'étaient arrêtés en quarts de finale, battus à chaque fois par l'Espagne (66-59 en 2012 et 92-67 en 2016).

A Tokyo, un tirage au sort sera effectué à l'issue de la phase de groupes, pour constituer le tableau final (quarts, demies et finale). Les trois premiers et le meilleur deuxième seront tête de série, et deux équipes d'un même groupe ne pourront pas s'affronter en quarts de finale.