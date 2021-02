Ligue 1 : Le Classique entre l’OM et le PSG diffusé sur Canal+

La grande affiche du dimanche soir fait son retour. Le Classique entre l’OM et le PSG, programmé ce dimanche 7 février au stade Vélodrome et comptant pour la 24e journée de Ligue 1, sera diffusé sur Canal+ à 21h.

En pleine renégociation des droits télés, la LFP avait lancé en urgence une consultation pour une co-diffusion de ce choc toujours très attendu. Et Canal+ a raflé la mise, comme l’a fait savoir le président de la chaine Maxime Saada sur son compte Twitter.

Canal+ avait déjà diffusé le Trophée des champions entre les deux équipes mi-janvier avec la victoire du club de la capitale grâce à des buts de Mauro Icardi et Neymar, alors que Dimitri Payet avait réduit le score en fin de rencontre.

Et ce nouveau rendez-vous entre les deux rivaux du championnat de France s’annonce particulièrement bouillant, notamment en raison du contexte à Marseille. L’OM est en pleine crise, avec en point d’orgue la colère des supporters, qui ont envahi la Commanderie, et le départ soudain d’André Villas-Boas. De son côté, le PSG ne peut plus se permettre de perdre des points dans la course au titre.

