OM : Alvaro Gonzalez insulte un policier de «fils de p…» avant le départ à Lens

La tension est vive à Marseille. Entre la série de mauvais résultats, la colère des supporters et le départ avec pertes et fracas d’André Villas-Boas, l’OM est en pleine crise. Et à cela se sont ajoutées les insultes d’Alvaro Gonzalez, ce mercredi, envers un policier avant de prendre la direction de Lens pour la 23e journée de Ligue 1, selon Var-matin.

Les faits se sont déroulés à l’aéroport de Marseille Provence tôt dans la matinée. Alors que les forces de l’ordre étaient en place pour assurer la sécurité du club olympien avant son départ, le défenseur espagnol s’est présenté sans masque de protection pourtant obligatoire.

Un des policiers lui aurait alors demandé d’en mettre un afin de respecter les gestes barrières. Mais sa requête est restée vaine, Alvaro Gonzalez ignorant volontairement la remarque du policier. Mais ce dernier a insisté et réitéré son invitation en lui rappelant que le port du masque est obligatoire.

Devant cette remontrance, le joueur olympien se serait énervé et aurait copieusement invectivé le policier en espagnol en l’insultant à plusieurs reprises de «fils de pute». «C’est comme ça que tu nous accueilles, fils de pute», aurait-il également lancé à destination de son interlocuteur.

Il a finalement fallu l’intervention d’un membre de l’encadrement de l’OM pour qu’Alvaro Gonzalez finisse par mettre un masque sans pour autant parvenir à le calmer, car il aurait continué à insulter le policier.

Mais il ne s’en est pas sorti à si bon compte. Le n°3 marseillais a été verbalisé pour non-port de masque et une plainte a été déposée pour outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique.

A voir aussi