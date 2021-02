Diego Maradona consommait encore drogue et alcool malgré son opération

Diego Maradona aurait continué à consommer de la drogue et alcool après son opération en novembre et quelques jours avant son décès selon des conversations de son médecin de nouveau dévoilées mercredi.

Le feuilleton se poursuit. Dans un échange privé révélé par Infobae, Leopoldo Luque, le neurochirurgien du «Pibe de Oro» a en effet parlé de la consommation de marijuana et d'alcool après son opération le 3 novembre dernier pour retirer un hématome sous-dural.

«Hier, à l'exception de Monona (la cuisinière de Maradona, ndlr) et d'un agent de sécurité, ils fumaient tous, s'inquiète un médecin non identifié auprès de Luque. Aujourd'hui, il s'est levé dans la douleur, sans se reposer, avec la gueule de bois. Il a fumé hier soir, bu du vin avec des médicaments, il ne peut pas tout faire.»

“Si hay una autopsia salta eso”: el miedo de Luque por la marihuana que el entorno le daba a Maradona https://t.co/dlKVkyT5TI — Infobae Deportes (@infobaedeportes) February 3, 2021

On entend Luque se décharger de toutes responsabilités sur les agissements de son patient qu'il avait qualifié «d'ingérable» quelques jours après sa mort. «La marijuana ne nuit pas à un organe en particulier, confie-t-il. (...) D'un point de vue médical, il n'y a aucune responsabilité. Cela dépend du patient. Maintenant, si la police enquête et constate qu'il existe un certain environnement, ils l'attaqueront. Ce n'est pas une responsabilité médicale. Ce n'est pas comme si je lui donnais de la marijuana, qu'il s'était intoxiqué et en était mort.»

De quoi alimenter l'enquête sur la mort de Diego Maradona.

